ليس من المعقول أننا نفهم كل شيء ..!

حسن كريم الراصد ||

عندما يعتقد الجميع أن له القدرة على التحليل السياسي والتحليل الاقتصادي والتحليل الاجتماعي والديني والتاريخي والصناعي وحتى التحليل الطبي هنا نقع في شبهات كثيرة .. أخوان ليس من المعقول أننا نفهم في كل شيء .. وليس من المنطقي أن ننقل كلما نسمع ونردده .

وليس من الجائز أن نشكك بالجميع ونعطي للناس أنطباعا أننا الاعلم والاحرص والافهم والاقدر وباقي الناس كلهم خواء .. شويه خل نتواضع ونتحدث بما نحسن وأن لا نقول الا ما يقرره أهل الاختصاص . فهذا الامر جعل الناس يدورون في شبهات . خاصة اولئك الذين يصدقون كلما يكتب .

فقط اليوم أطلعت على شبهات يذكرها أصحابها على أنها حقائق ورايت التعليقات تدعم تلك الشبهات وتسلم بها على أنها حقيقة .. فمثلا أهل الاختصاص يقولون ان الغاز المتولد من استخراج نفطنا يحتاج لتنقية لكي يكون صالحا لاستخدامه في توليد الكهرباء . وان تكلفة تنقيته أعلى بكثير من تكلفة أستيراد الغاز الايراني الذي يأتينا بسعر تعاوني وبالآجل لأنه يأتي بالانابيب ودون أجور نقل وأننا لولا هذا الجار لما تمكنا من تجهيز خمسة او ستة ساعات كهرباء للمواطن .

لكن البعض وضع نفسه خبيرا فراح يتهم هذا وذاك بالعمالة وبحرق الغاز المصاحب تعمدا . وآخر أثار شبهة أن الربط السككي مع أيران سيقتل ميناء الفاو لانه سينشط ميناء عبادان رغم أن الربط السككي هذا ليس لنقل البضائع بل هو لنقل المسافرين فقط فقط ..

يمعودين : يجب ان نتحدث بما نعلم وترك ما لا نعلم ونثق بالمختص ان تحدث ولا نقول شيء الا بعد مراجعة شاملة وتدقيق للموضوع وهي متوفرة في الكوكل .. والا فاحيانا نحظى باعجابات البسطاء ولكننا في الحقيقة جعلنا أنفسنا أضحوكة لاهل الاختصاص ..