عن امتحانات طلبة الجامعات

د.حسين القاصد||

في الجامعة ليس للامتحان أن يكون كما هو عليه في الاعدادية وما سبقها؛ فإذا كان في مراحل ما قبل الجامعة مصيرياً لا يجب أن يكون كذلك في التعليم العالي.

في التعليم العالي من المفترض أن يكون الطالب قد اقترب من تحديد ملامح هويته المستقبلية؛ كما ان روافد العلم كثيرة فضلا عن دور استاذ المادة طيلة العام الدراسي الذي تتضح فيه مؤهلات الطالب المميز من طلاب ( السهو) و ( الصدفة)؛ لذلك ليس للامتحان النهائي أية قيمة أمام جهد عام دراسي كامل.

ذلك لأن ظرفاً ما قد يمر به الطالب أو أسرته كفيل بالقضاء بل محو كل تميز ذلك الطالب طيلة عام كامل، فيتحول الامتحان النهائي كضربة الجزاء في كرة القدم التي لا فضل لها في ترجيح هذا الفريق على غيره.

لذلك فإن الأستاذ التدريسي الواثق من نفسه قد اتضحت لديه كل الأمور طيلة العام الدراسي التي تجعله يتجنب جعل الامتحان ساحة حرب، وأسئلة انتقامية أو استعراضية.

إنه تعليم عال، فليكن الجميع بمستوى علوه.

الامتحان النهائي تتويج وقطف ثمار للأستاذ والطالب معاً، وليس له أن يكون غير ذلك.

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