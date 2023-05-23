المقالات

عن امتحانات طلبة الجامعات


د.حسين القاصد||

 

 في الجامعة ليس للامتحان أن يكون كما هو عليه في الاعدادية وما سبقها؛ فإذا كان في مراحل ما قبل الجامعة مصيرياً لا يجب أن يكون كذلك في التعليم العالي.

في التعليم العالي من المفترض أن يكون الطالب قد اقترب من تحديد ملامح هويته المستقبلية؛ كما ان روافد العلم كثيرة فضلا عن دور استاذ المادة طيلة العام الدراسي الذي تتضح فيه مؤهلات الطالب المميز من طلاب ( السهو) و ( الصدفة)؛ لذلك ليس للامتحان النهائي أية قيمة أمام جهد عام دراسي كامل.

 ذلك لأن ظرفاً ما قد يمر به الطالب أو أسرته كفيل بالقضاء بل محو كل تميز ذلك الطالب طيلة عام كامل، فيتحول الامتحان النهائي كضربة الجزاء في كرة القدم التي لا فضل لها في ترجيح هذا الفريق على غيره.

لذلك فإن الأستاذ التدريسي الواثق من نفسه  قد اتضحت لديه كل الأمور طيلة العام الدراسي التي تجعله يتجنب جعل الامتحان ساحة حرب، وأسئلة انتقامية أو استعراضية.

إنه تعليم عال، فليكن الجميع بمستوى علوه.

الامتحان النهائي تتويج وقطف ثمار للأستاذ والطالب معاً، وليس له أن يكون غير ذلك.

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدين بلاعمل يفقد نصفه..!
حديث الثلاثاء: الديمقراطية والأقتصاد..تعايش الأضداد..!
   البعدان غير المكتملين للفعل السياسي في العراق ..
العراق محفظة نقود امريكا التي لاتنضب..!
الانتظار والتمهيد، عمل لاكلام..!
وزراء عمال ومدراء نبلاء !!
شكرن وعفون..!
تنمية العلاقات الثقافية العربية _الكوردية
عن امتحانات طلبة الجامعات
زائر القرية والرفاق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
فيسبوك