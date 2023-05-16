المقالات

عندما لا تكون "خُمينيًا"


مازن الولائي ||

 

٢٥ شوال ١٤٤٤هجري

٢٦ ارديبهشت ١٤٠٢

٢٠٢٣/٥/١٦م

 

   الخُمينية التي اقصدها هي كل تلك البصيرة، والوعي، الممزوج بشجاعة وثقة بالنفس تخطت كل خطوط الصد التي زرعها العدو ومؤسساته! لأن روح الله جاء والأمة تلفظ أنفاسها بسبب انكساراتها والقبضة البوليسية تطبق على أنفاس المجاهدين، والسجون ملأى بالمجاهدين ومن كلت وملت يد البعث والشاه في التنكيل بهم!

   فقرر أن يسلخ جلد الظلام ويبقر بطن الطغيان ليخرج النور والضياء بعزيمة العابد المتوكل والحاذق الذي انصهرت على يديه كل المخططات، بل أعظم شمائل هذا الولي - روح الله - متقد الروح كانت ثقته الفريدة بالله جل جلاله، فهو وثق بالإسلام المحمدي الأصيل الحسيني حلا نهائي لكل المعاناة والانكسار! فمغادرة هذه الصفات! نبكة تخرجنا من مسير اختطه العارف العامل والجندي الثبت روح الخُميني العزيز، وتترتب على البعد عن فهمه وما يريد كل التوقعات السلبية، وكل ما نراه من قيح اجتماعي سواء على المستوى الديني أو المدني! لأن الوضع الحاضر لا يتحمل غير أحد الخيارين خُميني وضده! ولا برزخ بينهما ويكفيك نظرة على ما تراه عيونك الآن من تجمعات وشخصيات ووووو واللبيب بالإشارة يفهم!

لأنك لو كنت خُمينيا ستكون فيض الله ابو هادي وجماعته، وستكون عبد الملك الحو..ثي وجماعته، وستكون جمالنا وسلي|ماني كرمان، وهكذا والاضداد لهم في الوعي والسلوك لا حصر لها ولا عد!!!

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قلق.قلق..قلق..فهل يكفي القلق؟!
الرصيف والمحال التجارية..!
عندما لا تكون "خُمينيًا"
الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||
عوامل تسهم في نجاح مبادرات الحكومة
ازمة المياه..!
حين عمَّ القحط؛ مشهدٌ من حياة الإمام الصادق(عليه السلام)
أنتِ الهدف والمستَهدَف..
الامام علي "ع" والانتخابات التركية
هل صحيح أن أردوغان أقرب لنا؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
فيسبوك