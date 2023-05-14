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رسالة عجيبة !!


باقر  الجبوري ||

 

بدات من قصة المرحوم العمارچي ( علي صويح ) !!

رجل فقير لكنه ذو عقل راجح وقبل أن يموت أوصى أبنته وأخيه أن يقوما بأخراج إحدى يديه من التابوت وهي فارغة ليراها كل الناس !!

الكثير من الناس ( الشامتين والمستهزأيين ) ضحكوا عليه لذلك اثناء تشيع جنازته !

ولم يفهم الرسالة الا صاحبه شيخ العشيرة الذي كان يقربه منه !!

كانت الرسالة هي (( أننا سنخرج من هذه الدنيا ملفوفين بنفس الخرقة وبنفس التابوت وسندفن في نفس الارض وقد يغسلنا نفس ( المغسلچي ) فيجردنا من ثيابنا ويتولى تقليبنا على الجانب الايسر والايمن !!

فلا ينجوا من ذلك اليوم من أحد !

ثم قد يتولانا نفس الدفان في عملية الدفن فيتلقفنا من بين أيدي الاحباب والاهل والاصحاب ليحشرنا في منزل الدود الابدي !!

حيث لامال ولابنون ( الا من أتى الله بقلب سليم ) و ( شفاعة الشافعين ) !!!

البارحة علي صويح واليوم شهيد الجهاد ( السيد أياد الحسيني ) كما سبقه الشهيد سليماني والشهيد مهدي الكناني !!

الجميع نفس الصورة ونفس المشهد !!

وكانهم يزيدون على قول المرحوم ( علي صويح ) فيقولون للجميع ( يارؤساء العرب ويامسلمي العالم كلنا سنخرج من الدنيا ولاعمل يقربنا من الله الا العمل الصالح و( الجود بالنفس أقصى غاية الجودِ ) !!

فلا كراسي تنفعكم ولادول ولاقصور ستأويكم ولاحماية ولا أطباء ستدفع عنكم البلاء والموت!!

كلٌ اليها واردون !!

وتذكروا ( باتوا على قلقل الاجبال تخرسهم غلب الرجال فلم ينفعهم القلقلُ !!!! )

والعاقبة للمتقين !

ابا باقر العلم الجبوري

فلا ينجوا من ذلك اليوم من أحد !

ثم قد يتولانا نفس الدفان في عملية الدفن فيتلقفنا من بين أيدي الاحباب والاهل والاصحاب ليحشرنا في منزل الدود الابدي !!

حيث لامال ولابنون ( الا من أتى الله بقلب سليم ) و ( شفاعة الشافعين ) !!!

البارحة علي صويح واليوم شهيد الجهاد ( السيد أياد الحسيني ) كما سبقه الشهيد سليماني والشعيد مهدي الكناني !!

الجميع نفس الصورة ونفس المشهد !!

وكانهم يزيدون على قول المرحوم ( علي صويح ) فيقولون للجميع ( يارؤساء العرب ويامسلمي العالم كلنا سنخرج من الدنيا ولاعمل يقربنا من الله الا العمل الصالح و( الجود بالنفس أقصى غاية الجودِ ) !!

فلا كراسي تنفعكم ولادول ولاقصور ستأويكم ولاحماية ولا أطباء ستدفع عنكم البلاء والموت!!

كلٌ اليها واردون !!

وتذكروا ( باتوا على قلقل الاجبال تخرسهم غلب الرجال فلم ينفعهم القلقلُ !!!! )

والعاقبة للمتقين !!رسالة عجيبة !!

بدات من قصة المرحوم علي صويح !!

مات فاوصى ابنته واخيه ان يقوما بأخراج احدى يديه من التابوت وهي فارغة ليراها كل الناس!!

الكثير من الناس ضحكوا عليه لذلك اثناء تشيع جنازته !

ولم يفهم الرسالة الا صاحبه شيخ العشيرة الذي كان يقربه منه !!

كانت الرسالة هي (( أننا سنخرج من هذه الدنيا ملفوفين بنفس الخرقة وبنفس التابوت وسندفن في نفس الارض وقد يغسلنا نفس ( المغسلچي ) فيجردنا من ثيابنا ويتولى تقليبنا على الجانب الايسر والايمن !!

فلا ينجوا من ذلك اليوم من أحد !

ثم قد يتولانا نفس الدفان في عملية الدفن فيتلقفنا من بين أيدي الاحباب والاهل والاصحاب ليحشرنا في منزل الدود الابدي !!

حيث لامال ولابنون ( الا من أتى الله بقلب سليم ) و ( شفاعة الشافعين ) !!!

البارحة علي صويح واليوم شهيد الجهاد ( السيد أياد الحسيني ) كما سبقه الشهيد سليماني والشهيد مهدي الكناني !!

الجميع نفس الصورة ونفس المشهد !!

وكانهم يزيدون على قول المرحوم ( علي صويح ) فيقولون للجميع ( يارؤساء العرب ويامسلمي العالم كلنا سنخرج من الدنيا ولاعمل يقربنا من الله الا العمل الصالح و( الجود بالنفس أقصى غاية الجودِ ) !!

فلا كراسي تنفعكم ولادول ولاقصور ستأويكم ولاحماية ولا أطباء ستدفع عنكم البلاء والموت !!

كلٌ اليها واردون !!

وتذكروا ( باتوا على قلقل الاجبال تخرسهم غلب الرجال فلم ينفعهم القلقلُ !!!! )

والعاقبة للمتقين !

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