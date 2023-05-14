المقالات

المهم أننا سنصل..!


حسن كريم الراصد ||

 

جمعني اليوم لقاء مع وزير النقل السيد رزاق محيبس وكانت فرصة مهمة بالنسبة لي لأستطلع أمكانية الرجل فنيا وأداريا بلحاظ أني كنت موظفا في الوزارة خدمت مع خمسة وزراء تعاقبوا على حقيبتها أضافة لعملي مع وزير في حكومة الطغمة البعثية .

  قام الوزير بشرح وافي لمنجزات وزارته وخاصة في الملفات المهمة كميناء الفاو وطريق التنمية ومكافحة الفساد وشؤون أخرى .

حقيقة أعجبني هذا الشاب بعفويته وبساطته وعدم تكلفه الحديث والتصرف . حيث تكلم بلسان شروكي فصيح عن منهجه في ادارة الوزارة ومعالجة الفساد فكشف عن حكمة أعجبتني كثيرا عندما قال : أن اول خطوة لمكافحة الفساد هي في ان يكون الوزير نزيها فلا يمكن لمسؤول فاسد أن يكافح الفساد .

  وقال بثقة : كنت نزيها في كل تعاملاتي وحتى من هم خصومي ويتربصون بي لم يستطيعوا أن يجدوا ما يخدش نزاهتي .  ثم أضاف : أنا لم أظهر في مقابلة وتجنبت ذلك لكيلا أبدأ مسؤوليتي بسوف وسأقوم وسأنجز لان الشعب سأم ذلك ولم يعد يصدقه . واليوم بعد ان حققنا تقدما في ملفات متلكئة يمكنني أن اظهر وأتحدث بثقة بعد أن وجدنا على سبيل المثال ان خلال سنتين أنجز من قبلنا 22./. فقط في مراحل أنشاء ميناء الفاو فبلغنا بستة أشهر فقط نسبة 48./. ..

 ووعد بأصلاحات ستعلن نتائجها ومشاريع سترى النور بعد أن كانت مجرد رسومات وخرائط على الورق .. كان يتحدث بثقة تنم عن أنسجام الفريق الحكومي وأصرار على تقديم شيء للشعب .

فعلا كنت سعيدا بذلك وأخبرته عن هذه السعادة عندما شعرت أن ما يثار حول شخصياتنا وما يشاع وفق قاعدة كلهم حرامية كان فيه مظلومية وتعسف على كثير من المسؤولين وكان ذلك ضمن حملة ممنهجة لزعزعة الثقة في رجالات مكون وفئة ما دون غيرها .. ودعت الوزير الشاب الجنوبي الواثق المتفائل حاملا معي أملا تجدد بأننا على السكة وأن سرنا ببطء .  لكن المهم أننا سنصل في النهاية ..

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسالة عجيبة !!
المداح (المحلل)السياسي
المهم أننا سنصل..!
هلموا يا قوافل الولاء..
السوداني ومعايير القيادة...
أي تاج ؟!
قصة وعبرة من حياة الشيخ الانصاري
القنوات الشيعية ومسؤولية تغيير الحقائق
كل شيء يعني الرحيل...!
بدعة جديدة !..وان تعجب أراك الدهر عجبا !
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
فيسبوك