عاقبة الخير وفخر المخدرات

عباس الزيدي ||

احد الاخوة الاصلاء وهو والد لاحد شبابنا الشهداء من اهل الغيرة الذين استسهدوا دفاعا عن المقدسات وفخر المخدرات عقيلة الطالبين سيدتنا زينب عليها السلام في سوريا

وهو هش بش ذو نفس كبيرة وأباء ومتواضع الى حد النخاع

ذكر لي شافاه الله ....

انه زار سيدتنا زينب عليها السلام في فترات متعاقبة حتى انه سكن في احد السنوات قبالة حرمها الطاهر

ولكن بعد استشهاد اينه البكر دفاعا عنها عليها السلام ... يقول اختلف الشعور عندي حيث لم أشعر به مسبقا حتى في زياراتي لجميع الأئمة عليهم السلام في النجف الاشرف او كربلاء المقدسة يقول ... بعد استشهاد ولدي البكر عندما ادخل للزيارة اشعر يشعور غريب لم يراودني من قبل سبحان الله واخرج بروح مفعمة بالتفائل والسعادة والفرح الغامرة حتى انني اشعر ان السيدة زينب عليها السلام رغم كسرة ظهرها وظليمتها تقوم باستقبالي اكراما لابني الشهيد المدافع عن حرمها الطاهر •

قبل ايام كان لي لقاء معه في كربلاء المقدسة

احبتي اليوم اخينا والد الشهيد يمر بظرف صحي نسال الله بمقام السيدة زينب عليها السلام واخيها العباس وزائريها وشيعتها والشهداء والمدافعين عنها ان يمن الله تبارك وتعالى على اخينا بالصحة والعافية والشفاء العاجل انه المعافي والمشافي والكافي

ببركة الصلاة على محمد وال محمد وارجو والتمس منكم الدعاء له ولكل المرضى قربة الى الله تعالى وهذا اقل مايمكن تقديمه لذوي شهدائنا الكرام

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