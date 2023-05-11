بين مصاييد صدام وصواريخ الخامنائي..!

باقر الجبوري ||

لليوم والبعثية بعده تهوس على لسان العروبيين (( وين ابو عداي الي يفزعنة )) !!

عيني انت العربي والقومجي والبعثي !!

سألته ... انت ليش تحب صدام !!!

يسولفلي ... والله صدام ( اخو هذلة ) حارب أمريكا وضرب إسرائيل ( ٣٩ ) صاروخ واتحدى كل العرب والعالم أن يطلقوا الصاروخ رقم ( ٤٠ )!!!

أي وبعدين !!!

يگول ( محد گدر يسويها )!!

تعال خل أسولفلك (( إيران صارله أكثر من (٤٠) عام وهي بحرب مع أمريكا شملت دفع صدام للحرب معها ومؤامرة الحصار عليها وهو نستمر لليوم بحجج النووي وغير النووي ) !!

يعني شنو حارب أمريكا !!

اما عن مسالة ضربه لاسرائيل فاليوم تحديداً قامت المقا..ومة الفلسطينية وبرشقة صاروخية واحد باطلاق أكثر من ( ٤٠٠ ) صاروخ فمزقت اسرائيل شر تمزيق من الشمال وحتى الجنوب ))!

حبيبي ابو عراق !! انت نايم لو گاعد !!!

طبعاً هذا الكلام ( يخجل ) البعثية ويستحوون من نشره والكلام عنه لانهم يعرفون أن أصل هذه الصواريخ التي ضربت اسرائيل هي ( سخت أيران ) وان الحاج الشهيد الكرماني هو من أوصلها وأوصل معها تقنية صناعتها الى المقا..ومة الفلسطينية !!

بعد أن كان صدام يضحك عليهم ويدزلهم ( المصاييد والمقاليع ) وكأن الجماعة داخلين الى معركة أم الزرازير !!!

وخل يسمع العالم !!

اليوم المقاومة الفسطينية عندما تصب على أسرائيل رشقات الصواريخ فانها تقول لهم وعلى لسان ( قادة المقا..ومة ) انها صواريخ الجمهورية الاسلامية الشيعية الخمينية الخامنائية ( رأس حربة المقاومة ضد إسرائيل ) وأن ايران خط الصد ليس للشيعة فقط بل لكل المسلمين ولكل المظلومين في العالم !!

ومن باب أخر !!

هذه رسالة للمنافقين والمضغوطين الذين كانوا يقولون ان ايران قد باعت القضية خصوصا بعد شعادة فارس كرمان فحواها أن ايران لم يمنعها موضوع اعادة العلاقات مع السعودية من الاستمرار بدعم المقاومة الفلسطينية وغيرها من فصائل المقا..ومة ضد إسرائيل وغير أسرائيل !!!!!

يعني سالفتكم وچذبتكم ان السعودية قد اعادت علاقاتها مع ايران بدفع ومباركة اسرائيل كانت مقابل ان تتخلى ايران عن ( المقا..ومة الفسطينية وعن حز..ب الله والاخوة الصامدين في اليمن وعن سوريا وعن العراق ) ماهي ( الا ) كذبة ساذجة لايصدقها ( الا ) أراذل الحمير ( حيشى الحمير ) والمتخلفين عقلياً !!

كل هذا !!

ولازال العرب نائمين ( عدى الشرفاء منهم )

ولازال البعثية والقومجية الجبناء يتغنون بصخل العروبة صدام ابو ( ٣٩ صاروخ ) والتي لازال العراق يدفع تعويظات سقوطها في الصحراء حتى اليوم !!

ولازال المقا..ومون ( القريبون والبعيدون ) يحاصرون إسرائيل من كل مكان ويزداد تضييق الحلقات يوماً فيوماً !!

انها معركة الصواريخ يامسلمين وليس معركة مصاييد ابو عداي بطل الحفرة البعثية التي أخذت من المقاومة سنوات من الجلوس تحت نير الاحتلال وقتله وتهجيره وتهديداته بإنتظار غيرة العرب التي أعدمها حكام العرب !!!

نعم لقد ولى زمن أضرب وأهرب وجاء زمن ( العين بالعين والسن بالسن وعلى الباغي تدور الدوائر )!

انه زمن الانتصارات !!!

اللهم عجل لوليك الفرج !!

تحياتي !!!

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