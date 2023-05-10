"ذَكِر إن نفعت الذكرى"

قاسم ال ماضي ||

ربما لو اننا تحدثنا إلى احفادنا عن قصص الأم العراقية والعراقيين سيتهموننا بالمبالغة أو إنهم سيُسمونهُ "الزمن الجميل" مثلما يتحدث اليوم شبابنا عن هذا المصطلح... الذي لم يكن جميلاً أبداً.

ولا أريد أن أتحدث عن هذا الأمر، .. بدايةً بالمعاناة والمساوئ التي فتحنا اعيننا عليها و كانت أطول من اعمارنا و استهلكت أعمار احبابنا ونحن لاحقون لهم.

ولكن فترة قريبة جداً بعد ٢٠٠٣ .. بعد سقوط الصنم حين بقي العراق لا سلطان ولا حاكم وأصبح منحةً للاحتلال الهمجي من جراء حماقات نظام البعث الصدامي بمباركة العربان.. أصبح كل شيء مباح وكل الديون تصفى وكان الوضع اشبه بنار صغيرة قرب انهار من البانزين و شبح الحرب الاهلية مثل وليد يعد الأيام لخروجه ..

فكفانا الله شرها بحكم حكماء النجف العلوية ولكن دُفِعَ ثمن تداعيات هذه المرحلة من دماء شبابنا...

ثم منحة .. بعد أزمة وأزمة .. بعد شدة وشدة حتى اصبحنا من كثرة ما مر علينا من مِحن من كيد العدو وصمت الصديق وتآمر الأخ القريب-البعيد، نعرف أيها كان قبل الأخرى. أزمة تولد أزمات أمنية، اقتصادية، سياسية والبعض منها كان أخلاقية .. عصيان و تظاهرات في كل مكان... وإلى أن خرج الغدر من جحر الشيطان بثوب الدين الداعشي فكانت الفتوى واستجابة الشعب وكان الحشد... وهكذا تخطينا يد الشيطان، بالفتوى والشعب والحشد.. وتشكلت حكومات شابها الفساد والترهل وكان هناك حكومات تسيير أعمال وبعض عرقلة الأعمال ونهب الأموال وبعد "التيه والتيهان" وبدأنا لأول مره نرى بعض البعض من صوت الدولة والبعض البعض من الخدمات وربما بدأنا نحلم بوطن لأولادنا ولم نصدق اننا وصلنا إلى مرحلة تقترب بنا إلى "الإستقرار"... وأُستأنفت مطابخ السياسة والرياسة بتراكيبها المشؤمة من اطماع في السلطة والمزيد والمزيد... من شهوة المال وشهوة النفوذ والتنازع على المكاسب، بل ربما إنفراد بعض الأطراف بجزء من المكاسب وكأننا لم نكن بالأمس نلتمس الحياة أو نلتقط الانفاس في بحر الفتن او كنا خارج تلك الحسابات او أن ما مر بنا كان عبارة عن فلم رعب نسيت ان أُنهيه.

وختامًا أقول: اتقوا الله فينا يا من ملكتو زمام امورنا… ..

العدو ما زال متربص والشامت يتحيل الفرص وكما قال المثل: ليس كل مرة تسلم الجرة واللبيب بالاشارة يفهم...

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