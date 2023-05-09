الداخلية تعيد ما تهدم !!

زيد الحسن ||

الرياضة هذا الاسم الذي يراه البعض غير مهم ، بل يتعدى البعض عليه احيانا ويصفه بانه من (الكماليات ) في الحياة ، وهو لايدري بان الرياضة اهم مفصل في حياة و رقي الامم .

لاحظنا توجه من قبل وزارة الداخلية وايضا تحركات حثيثة لاعادة نصاب امور الاتحادات الرياضية في محلها الصحيح ، وتعد هذه الخطوة خطوة جسورة في بناء المجتمع ، ان يبحث وزير لوزارة حساسة مهامها الرئيسية حفظ الامن وتقنين الجريمة ومكافحتها ، يبحث مع اعمدة الرياضة الخلل في تدني مستوى الرياضة ومكافحة الاهمال فهذا يدل على الخبرة العالية والفهم في ادارة مهام الوزارة بكل جوانبها .

كرة القدم هي الرياضة رقم واحد لدى غالبية الشباب ، ما ان اهملت واصبحت ممارستها صعبة الحصول في المدن ، فسيتجه الشباب الى التقاعس والانحراف بلا ادنى شك ، ولهذا السبب كان لزاماً على وزارة الداخلية التدخل الفوري وتهيئة مستلزمات الملاعب والساحات امام شبابنا ، وكم هو جميل ورائع مشاهدة شبابنا وهم يمارسون رياضتهم المفضلة محاطين باهتمام ورعاية الحكومة ، في حين ان البعض لم يكن يرى الجوانب الصحية في رعاية الرياضة واهمل الاهتمام بها ، لذا نحيي كل مسؤول يعي دوره في بناء المجتمع .

قبل اشهر قرأت عن فوز كبير لنادي الفروسية العراقي ، وكم راقتني كلمة ( فارس ) مسبوقة باسماء لاعبينا الابطال ، شعرت انني معني بهذه التسمية لكون الفرسان هم عراقيون ، وبالطبع لم يأتي هكذا فوز من فراغ بالتأكيد هناك ايادي بيضاء ساهمت ودعمت منتخبنا للفروسية ، وجعلته يصل الى احراز البطولات و الكؤوس ، وكم نتمنى ان يستمر صعود اسم المنتخبات الرياضية في كل البطولات والصولات ، فهذه الانتصارات لاتقل اهمية عن انتصارات المعارك في ساحات القتال ، مبارك لكل شبابنا الرياضي فوزهم مع تمنياتنا باستمرار آلقهم في شتى مجالات الرياضة .

يرتبط اسم وزارة الرياضة بكلمة اخرى وهي ( الشباب ) ، ترى ماذا تعني هذه التسمية ؟، انها تعني اعداد شبابنا فكرياً وجسدياً و معنوياً ليكونو قادة ومبدعين في شتى مجالات الحياة ، اي بلد يهمل شبابه ويمنعهم عن ممارسة هواياتهم يفشل ويضيع ، وهنا ادركت كل وزاراتنا واتحاداتنا الرياضية هذا الامر فسارعت لبذل اكبر مجهود من اجل خلق الفرص لكل شبابنا واستيعابهم كلاً في رياضته التي يحب ، والملفت للنظر الاتحادات النسوية لم تكن منطوية على نفسها بل كان لها صولات رائعة لبناتنا حفظهن الله من كل مكروه ، فشكراً وتقديراً للوزارة وللاتحادات والنقابات الرياضية ولكل العاملين عليها بجد و اخلاص ، وبالاخص الشكر كله لوزارة الداخلية بوزيرها المهني الشجاع .

ــــــــــــــــــــــ