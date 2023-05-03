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سبرنگات..!!


حسن عبدالهادي العگيلي ||

 

اخبرني احد الاساتذة الجامعيين المرموقين يقول التقينا بوزير التعليم العالي في فترة ما بعد 2003 وكانت هناك حملة تسقيط واسعة ضده!!!

أكمل وهو المتحدث :

 فرأيت من واجبي أو هكذا فرضت علي لحظة اللقاء ان ابرر أسباب تلك الحملة وقبل أن أكمل جملة واحدة مفيدة ...قاطعني الوزير قائلا:::::

العراقيين ما يعرفون حجم النعمة الي ربنا دزنا( أرسلنا)  لهم !!!!! 

وهذا هو المجتمع دائما يعادي الأنبياء والرسل والمصلحين ..بس احنا منهتم احنا اكبر!!!!!!

يگول صاحبي الاستاذ  بداخلي گلت استلم ياعراق ولك ذوله الي رکبوك  يانوع من البشر!!!!

فذكرته  أنا بآخر لقاء تلفزيوني لعدي صدام حسين والي ذكر  فيه بالنص:-

( احنا شغلنا مو ويه الشعب ..شغلنا ويه الله سبحانه اذا عنده شغل ويانا احنا باقين واذا لا والله خلص بعد ماعنده شي ويانا...هههههه "ضحكة عدي السبرنكية"..فبعد ما نبقى لو يجي ما ادري منو )

 معقولة الجماعة هم يعتقدون بانهم انعكاس لظل الله في الأرض!!!!

 

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