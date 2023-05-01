المقالات

جبهة الإعلام ما زالت فتية..!


مازن الولائي ||

 

١٠ شوال ١٤٤٤هجري

١١ ارديبهشت ١٤٠٢

٢٠٢٣/٥/١م

 

   لا أحد يستطيع أن ينكر ما للجهد الخدمي المخلص الذي تقدمه الحكومة بقيادة الأخ السوداني، ولا بقية الجهود المختلفة في أمور لم نرى مثلها بالإخلاص والتفاني في الحكومات المتعاقبة! ولكن في ذات الوقت هناك جبهة قد لا تكون هينة إذا ما استمرت بالعمل دون وصول يد الحكومة لاصلاحها أو إيقاف أهدافها المخربة والضارة وهي الجبهة الإعلامية المستمرة في تهشيم القيم ونحر الثوابت وهذه الجبهة لا يمكن معادلتها بشيء! فبناء المستشفى جدا مهم ومثله المنتزه والشارع وكل الخدمات الضرورية كلها مهمة! لكن ذات الشخص الذي يجلس ويدير ويتحرك في كل هذه المرافق صناعته هي الأهم وهو من يجب أن ينطلق معه جهد لتربيته وحمايته من إعلام الاستكبار حتى لا يتحول قبر يتحرك في تلك الدوائر وفي فناء كل البلد! مع ثبوت هجمة بربرية إعلامية تستهدف كل العقول وتنشر التخلف والجهل والشذوذ وهناك فرق جوالة في عالم التواصل الاجتماعي لها تمويل ولها حماية ولها ولها أخذت على عاتقها تهشيم كل ما هو إيجابي!

الغفلة عنه وعدم وضعه تحت مجهر الكشف واعتباره إرهاب سوف لن يكون الجهد الخدمي وحده هو الحل ولو كان ذلك لتحسنت أخلاق بلدان عمارتها تنظر من شبابيكها للغيوم كيف تتحرك وهي فوق هاماتها!

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لا وطن من دون بناء للشباب..!
مثلث الصراع الدولي..التنف وطموحات الإرهابيين في العودة الى سيناريو 2014
الله بالخير..!
وقفة تأمل..!
جبهة الإعلام ما زالت فتية..!
مَولدي والأمنيات..
دعوة الى السيد رئيس الوزراء.مؤتمر المستشارية الثقافية حول الهوية الوطنية.
الله يلعن العسكر..!
موت الانسان..!
المرجعية في العراق؛ عين على الوطن وعين على الشعب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك