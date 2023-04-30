المقالات

تشوهات الخطاب الإعلامي  


أ.د. جهاد كاظم العكيلي  ||

 

لم يظهر الخطاب الإعلامي بعد عام 2003 قدرا كبيرا من التغطية النظيفة لما جرى في العراق من مآس وويلات وخراب ودمار، ولم تراعى فيه معايير الموضوعية والمصداقية في تقديم الحدث للجمهور بهدف ترسيخ الأفكار التي يُريد زرعها، بل لم يضعها في خانة السياق الأخلاقي كما تقتضيه المصداقية والموضوعية ..

ومعروف أن الخطاب الإعلامي هو فن من فنون التواصل مع الجمهور وسبل إقناعه بمواقف وآراء عن طريق معلومات يتم عرضها في القنوات الخبرية (المسموع والمكتوب والمرئي)، الذي يتخذ أنماطا وأساليب متعددة تبعا لنوع الخطاب ومرجعياته وأدواته الرسمية والحزبية، أما المُستقلة منها فمعظمها تخضع لإرادات أجنبية ..

ومعروف أيضا أن ظهور تسمية السلطة الرابعة كمصطلح كان قد إنبثق إلى الوجود في بداية نشوء الأنظمة الديمقراطية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عندما قال المفكر الأنكليزي أدموند بروك أمام مجلس البرلمان البريطاني، ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف البرلمان لكن هناك في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة وهي أهم منكم جميعا ..

وهذا يعني أن الخطاب الإعلامي بصورة خاصة أقوى من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لو أستثمرت ووجهت إلى الوجهة الصحيحة التي ستقود حتما لخطاب عراقي هادئ ناضج وواعي ليكون بذلك أقوى وأهم من كل السلطات في بناء الإنسان العراقي، وهو الهدف والوسيلة معا للبناء الديمقراطي الحقيقي في العراق ..

من هنا كان ولا يزال الإعلام العراقي ذو خطاب إعلامي  يسهم في صناعة الكراهية والتهافت من إجل الظفر بالسلطة والمال مع أن الخطاب السياسي لمعظم الأحزاب والكتل السياسية يؤكد مدنية الدولة ونبذ الطائفية إلا أن هذا الخطاب تحول في غضون السنوات الماضية إلى خطاب وطني مشوه ومتناقض ما أدى إلى ترسيخ ثقافة الكراهية وزرع الإحباط لدى الجمهور العراقي ما يمثل خطرا كبيرا على مستقبل العراق، وربما يقود به إلى نفق مظلم يتسبب في زعزعة الإستقرار حيث عانى كم غير قليل ولسنوات طويلة من ويلات الحروب والتناحر الداخلي، ومن ثم يجب أن يكون هناك خطاب سياسي داخلي وخارجي عراقي موحد كالدول الأخرى يخدم توجهات ومصالح البلد ويتوافق مع ضوابط الدستور العراقي بعيدا عن التشنجات والعواطف المذهبية والأثنية التي لا تخدم صناعة عراق ديمقراطي جديد ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استراتيجية وحدة الساحات ماذا تعني وما  أهميتها..؟!
يسألونك عن السودان ..!؟
تشوهات الخطاب الإعلامي  
شبهة ورد..!
لبيك سيدي القائد
دور الصلاة في وقوفها ضد الأضرار الاجتماعية...
الفساد يضرب عميقاً..!
دول الاستعمار لم تساعد الأفارقة ولا العرب اقتصاديا..!  
٦ اشهر على حكومة السوداني
من هم المدفونين ببقيع الغرقد (من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم)؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك