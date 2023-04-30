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من هم المدفونين ببقيع الغرقد (من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم)؟!

87 2023-04-30

 

متابعة ـ مازن الشيخ ||

 

من الرجال المدفونين:

- الإمام الحسن المجتبى عليه السلام

- الإمام علي زين العابدين عليه السلام

- الإمام محمد الباقر عليه السلام

- الإمام جعفر الصادق عليه السلام

- إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

- عقيل بن أبي طالب (شقيق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام)

-إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام

- عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (زوج السيدة زينب عليها السلام)

-محمد بن الحنفية

- أسعد بن زرارة

- عثمان بن مظعون

- جابر بن عبد الله الأنصاري

- أسامة بن زيد

- أبو سعد الخدري

-شهداء أحد وشهداء حادثة الحرة.

-الخ

من النساء المدفونين:

-السيدة فاطمة بنت أسد (والدة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام)

-السيدة فاطمة بنت حزام الكلابية (أم البنين)

- حليمة السعدية (مرضعة النبي)

- عاتكة وصفية بنات عبد المطلب (عمّات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )

-زوجات رسول الله ومنهن (السيدة مارية القبطية, أم سلامة,...)

-السيدة أم هانئ (أخت الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام)

-الخ

 

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