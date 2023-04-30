من هم المدفونين ببقيع الغرقد (من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم)؟!

متابعة ـ مازن الشيخ ||
من الرجال المدفونين:
- الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
- الإمام علي زين العابدين عليه السلام
- الإمام محمد الباقر عليه السلام
- الإمام جعفر الصادق عليه السلام
- إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
- عقيل بن أبي طالب (شقيق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام)
-إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام
- عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (زوج السيدة زينب عليها السلام)
-محمد بن الحنفية
- أسعد بن زرارة
- عثمان بن مظعون
- جابر بن عبد الله الأنصاري
- أسامة بن زيد
- أبو سعد الخدري
-شهداء أحد وشهداء حادثة الحرة.
-الخ
من النساء المدفونين:
-السيدة فاطمة بنت أسد (والدة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام)
-السيدة فاطمة بنت حزام الكلابية (أم البنين)
- حليمة السعدية (مرضعة النبي)
- عاتكة وصفية بنات عبد المطلب (عمّات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )
-زوجات رسول الله ومنهن (السيدة مارية القبطية, أم سلامة,...)
-السيدة أم هانئ (أخت الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام)
-الخ
ــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha