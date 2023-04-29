المقالات

السيد رئيس الوزراء (22). :


حسن كريم الراصد ||

 

أظن انك تعلم أن معظم القوانين التي تعمل بها دوائر الدولة اليوم لم تكن موجودة قبل تسعينات القرن الماضي عندما أنهارت الدولة بالحصار الاقتصادي فحول الحاكم مؤوسساتنا الى صناديق جباية اما لتعضيد ميزانية الدولة المنهارة او انها كيدية بعدما أعلنت الدولة حربها ضد المكون الأكبر .

 وثق ان هذه القوانين التعسفية اليوم ليست لخدمة الدولة والمواطن بل لاجبار المواطن على التحايل على القانون وأن يسلك طريق الرشوة هربا من الضرائب الكارثية التي تثقل كاهل مواطنيك .  

والا بربك ما معنى أن يدفع سائق السايبا المسكين رسم صندوق شهداء الشرطة وهو المستحق اعانة ؟! او لماذا يدفع المواطن عندما يبيع داره التي لا تتعدى مساحته 100م عشرات الملايين كضريبة تحتسب من كل الارض التي فصلت منها الدار ولو كان شركاؤه قد بنوا عمارة بستة طوابق ؟! او ما ذنب المواطن الفقير يدفع غرامة ترميم داره في كل مرة تباع فيها الدار او يقدم على قرض ؟!

 انها قوانين وضعت في الزمن الغابر طورها من تسنموا المسؤولية اليوم بل زادوا عليها لتزداد قيمة الرشاوى التي لهم حصة فيها .. كلنا أمل بك أن تقوم بفتح ملف الضرائب والغرامات والرسوم كون ذلك يخفف الضغط على الفقراء ويدعوهم لترك الرشا واتباع السبل القانونية ان كانت مستطاعة . فالعدل الصارم ظلم صارم

 

ـــــــــــ

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نصائح سياسية..!
شهيد الإعلام لماذا هو؟ 
الكفاءة والنزاهة معيار نجاح  الامم
   شريعة النفس الأمارة بالسوء..!
السيد رئيس الوزراء (22). :
لماذا يستهدف الأكثر كفاءة ؟!
المظاهرة.. ونظرية المؤامرة..
معضلة سنجار وإمكانية الحل
لماذا يقولون للمهدي ارجع يبن فاطمة؟!
قراءة فنية وإعلامية لفلم الرسالة والعقاد
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك