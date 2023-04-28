شعب يدووخ ..!

حسن كريم الراصد ||

اليوم عدت لعادتي القديمة بالقيام بجولة في الباب الشرقي سيرا على الاقدام والتي تركتها في شهر رمضان ... حدث أمران مازلت الى الان لم اجد لهما تفسير عن سبب حدوثهما لي شخصيا دون غيري .. الاول وقفت على صاحب چمبر بسيط لاستبدال بطارية ساعتي اليدوية وبدون أي مقدمات وهو مازال منهمك في استبدال البطارية رفع رأسه محدقا بي ومبادرا : الأنبار فيها أعمار وبناء وليس كمثل باقي المناطق . وامام دهشتي اضاف : جماعتنا ميشتغلون وملتهين بالبوگ ..

صمتت برهة وبادرت بالهجوم : كيف ؟ ومن قال لك ذلك ؟ وماهي ملامح هذا البناء ؟ هل بنوا مستشفى متطورا ويذهب اهالي بغداد للعلاج فيه كما في كردستان مثلا او في كربلاء ؟ وهل زرت كربلاء لترى الاعمار الذي طالها ؟قال مستدركا ومدركا أنه أخطأ أختيار الشخص لتمرير ما كلف به : ومن برأيك افضل مدينة بالبناء قلت : عندما تزور كربلاء ستتعرف على البناء الحقيقي وليس صبغ الارصفة وزرع الشتلات . او على الاقل اذهب اليوم الى مدينة الصدر لترى ما سيدهشك . غادرته ولم أكن اخطو بضع خطوات ليستوقفني مراسل لقناة الفلوجة ومصورها يتوسلني بأخذ رأيي في أمر ما فقلت تفضل بعد الحاحه فشغل كاميرته وهيأ نفسه ومن خلفه بائع للسبح يضحك بخبث . سألني : ما رأيك في ان أيران هي السبب في الفساد المستشري في البلاد ؟

ضحكت وتاملت قليلا بماذا أجيب وكيف أجيب وقلت : ما علاقة ايران بالفساد ؟ وهل ان كمبش كان تابعا لايران أو ان الكربولي كان ذيلا ام ان الكاظمي أتت به ايران . أيران أصبحت قوى عظمى منشغلة باختراعاتها وتفوقها العسكري والعلمي فسؤالك غير منطقي مثلما قناتك غير منطقية .. بهت وصمت امام قهقهة البائع الذي خلفه . وذهبت عنه متحيرا بما يجري ولماذا يجري لي دون غيري ومستغربا من جرأة هؤلاء الذين يظنون أن هذه الثلة القبيحة المتهتكة التي هتفت ضد ايران تمثل المكون الاكبر ولم يدروا أن أيران في قلوبنا وأننا وهي سنبقى بلا فراق الى يوم القيامة ..

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