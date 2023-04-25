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خلي بالك يمي..وأستمع لما يلي..ّ!ّ


باقر الجبوري ||

 

مطعم لفات همبرگر وكنتاكي !

أو عربانه لبيع البتيته المحموسة بالدهن !

او كوفيه لتقديم أطباق الكيك مع الكاكاو والعصائر والمثلجات !!!

لحد الان هذه هي أهم المشاريع التي تقوم سفارة ((( دولة الولايات المتحدة الامريكية / القطب الاوحد في العالم والدولة التي تدعي كذباً انها وصلت الى القمر ))) باقاماتها في العراق وفق الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وأمريكا !

يعني لاكهرباء ولاطاقة ولابنى تحتية ولاهم يحزنون !!

راح يخلصوها براسنة حمس بتيته وكنتاكي بأمتياز ( أسم ) من المطعم الاصلي في أمريكا !!

وعلى أساس احنة مانعرف نطبخ !

هم نمشيها وكلش عادي !!!

بس المو عادي !!

أن هذا الامر لايكون ( الا ) بعد إدخال اصحاب هذه المطاعم والكوفيهات والعاملين فيها في دورات في القيادة والتوجيه وإدارة المصادر البشرية ودراسة خلفية الشخص واتجاهاته الفكرية والعقائدية وحتى الطائفية بل وحتى الاخلاقية لمقدم الطلب !!

يعني السفارة الامريكية جاي تطبق المثل الشعبي العوراقي المعروف ( مو كل مدعبل جوز ) ومو كل واحد ( يعبي بالسكلة رگي ) !!

يعني ( شرط عالسچين مثل الرگي ) !

هاي شني هاي !!

أي نعم حبيبي .. هي هاي !!

المهم .. زبدة الموضوع !!

أن كل الدول المتقدمة أمنياً ومعلوماتيا تضع هذه الاماكن تحت عنوان واحد وهو انها ( غطاء إستخباري للتجسس ) بمعنى انها محطات وملاذات أمنة لدول معادية تستخدم لجمع المعلومات واللقاءآت وتجنيد المصادر !!!

جماعتنا !! حكومتنا !!

نايمين لو گاعدين !!

بابا گوم عفية .. سوي محلبي !!!

تحياتي ..

 

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