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أجمل اختطاف..!


مازن الولائي ||

 

    قالوا لي احذر من قادم الأيام هناك أخبار تفيد ستنتشر حالات الخطف! ومن يخطفون ليس لهم قلوب وهم بمثل هذا الوقت ينشطون ومن يتعرض للخطف على أيديهم فقط الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيحصل لهم!

    قلت هؤلاء طبيعتهم يضخمون الأمر ويعطوها هالة ليس كما الواقع! وفعلا نزلت لذلك المكان وحل ذلك الزمان! وأول ما حل الغرب نزل إلي مجموعة من الأشخاص أنت فلان نعم أنا لكن اخذتني رعدة من هؤلاء الذين لا تشبه أجسامهم البقية من البشر! قالوا مع الأسف نحن مضطرون لأخذك معنا؟! أين؟! ممكن دون حراك رجاء ولا تجعلنا نخرج عن الطور وتثير أمور نريد نحن الهدوء فيها! لم ينفع توسلي ولا تذمري وركبت وكل شيء صرت افكر به ماذا لو اطلعوا على رسائلي الخاصة في هاتفي؟! وأي عذر ينفع لو قلت لهم أنها قضايا خاصة خاصة وقد عرفت بعضهم متخصص بالهكر ويمتهن الدخول إلى أي هاتف أو جهاز الكمبيوتر؟! يا ويلي كيف اغافلهم وأمسح ولو حديث البارحة الحديث الذي قد يعرضني للفضيحة! يا إلهي عفوك ما حسبت لهذا الخطف الذي حذروني منه! حساب..

    أرى شخص منهم كأنه يفهم ما افكر به ويقول بعيونه اخفي جهازك واغمض عينه كأنه يقول لا تخف سوف لن نصل لهاتفك! لم أصدق فمتى كان الخاطف يرحم المخطوف؟! ثم قال أحدهم ويبدو زعيمهم! فلان أتعلم إلى أين تأخذك؟! قلت لا والله وياريت أفهم إلى أين وبأي ذنب؟! قال أما بأي ذنب فهذا لأنك مستحق لهذا الخطف! ومن أجل أن لا تحرج يوما من هاتفك مثلا كما قبل قليل فكرت بمحو محادثة البارحة والتي نعرف أنها حلال لكنها لا تليق بمثلك ولا أحد سوف يعذرك! لذا أنت معنا لمدة شهر نعلمك كيف تجهز نفسك وهاتفك الذي سيكون بلا باسورد متى ما طلبه ولي العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، من أجل أن لا تتردد أو تخجل نحن شرطة ضبط شهر رمضان المبارك ونخطف كل من بلغ التكليف رغما عنه لكن مع خدمات في أي بي المجانية..

 

v    القصة هي أحد أنواع الفن الذي يؤكد عليه القائد الولي الخامنائي المفدى، لما لها من تأثير وسحر آخاذ على روح وقلب الإنسان وهي أحد وأهم أنواع جهاد التبيين..

 

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