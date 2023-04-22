ماذا لو ؟!

حسن عبد الهادي العگيلي ||
لو تقرر ان يكون راتب النائب في البرلمان نفس راتبه الوظيفي بدون مخصصات فقط مايتعلق بثلاثة افراد حماية وخطورة 20% من الراتب الاسمي!!! والزوجية والأطفال .
وتخضع الايفادات للجنة عليا نتصورها مهنية ونزيهة ولو صعب ...بس نحاول نتخيل!
ويمنع إحالة العقود لفائدة النائب او احد اقربائه للدرجة الخامسة.. ويعاقب بالتزوير والتخطيط للسرقة لمن يثبت عليه ذلك!
ولغير الموظفين يحتسب العمر والشهادة ويقاس بالدرجة الأقرب له مع الامتيازات اعلاه
كم من تلك الوجوه (الفوتوشوبيه) سيبقى لكي يخدمنا! ويخدم ابهات ابهاتنا! ويذوب شمعة للوطن!
وهل سيشتري احد تسلسل ( 1) باربعة مليون دولار!
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