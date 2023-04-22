منهل عبد الأمير المرشدي ||

إصبع على الجرح

ونحن في ليلة عيد الفطر المبارك نقول لكل من بدأ عيده يوم الجمعة او سيكون عيده يوم السبت كل عام وأنتم أحرار وأعاده الله عليكم وأنتم أحرار . فإن كنتم أحرارا في دنياكم ستكونوا بكل خير . كل عام وأنتم أحرار في الرأي والفكر والعقيدة والقول والفعل . كل عام وأنتم أحرار في العقول وإلإرادة والقرار . كل عام وانتم احرار من العبودية للزعيم . احرار من العبودية للرئيس او العبودية للقائد او أيا كان ..

كل عام وانتم متنعمين بأسمى معاني الحرية وأقدس دلالاتها في مفردات حياتكم اليومية . أحرار من ضغوط النفس الفاجرة وأهوائها ونزواتها الدنية . أحرار من ساعة توكلون بها رهائن الى مخالب أنفسكم العدو القابع بين جوانحكم ..

أحرار من الذّل والخنوع والضعف والجبن والهوان . اعاده الله عليكم وانتم أحرار من طغيان الطغاة وسطوة الفاسين واللصوص ومتاهات الذّل تحت نير العملاء . أحرار من النفاق والمنافقين . احرار من الدجل والدجاليّن . أحرار من الكذب والكذابين . كل عام وانتم أحرار من جبروت الطواغيت ووسوسة النفوس وخيبة اليئوس والحظ المنحوس . كل عام وانتم أحرارا من ضعف الهمم وفقدان الذمم والقوم اللمم وآهات السقم .

كل عام وانتم أحرار من اليد المغلولة والبخل المذموم وقلة الإحسان وغيبة اللسان . كل عام وانتم احرار من اتعس الطباع في الجسد وآفة الحسد وإنعدام العزم ونكران النعم والتملق والمتملقين والإنبطاح والمنبطحين . كل عام وانتم احرار من آفة الفقر وأسبابها وعبودية أصنام الساسة وأربابها ويعيده عليكم وانتم عبيدا لله وحده فعبودية الإنسان لله تمام الحرية ومصداق السعادة وكمال الإرادة الواعية فلا تسأل الطغاة لماذا طغوا واسأل العبيد لماذا ركعوا. كل عام وأنتم أحرار في الجد والفعل والعمل فإن كنتم أحرارا فأنتم بكل خير فلا شيء أغلى من الحرية التي يسعى لها كل ذي عقل وبصيرة ويكافح بكل ما أوتي من قوةٍ وحزمٍ للوصول لها لأن القيود رديفةٌ للعبودية ومصادرتها تعني مصادرة الحياة والتعدي على أكبر قيمةٍ معنويةٍوإعتبارية للإنسان ..

كل عام وأنتم أحرار من الحقد والضغينة والفتنة والفرقة والقطيعة والعداء والخبث والغيبة والبهتان . تذكروا إن الحرية لا يمكن أن تكون مطلقةً دون تنظيمٍ أوثوابت فحرية الفرد تنتهي عند المساس بحريات الآخرين، فلا يمكن المساس بحرية غيرك كي تؤمن او تمارس حريتك ففي هذا تعدٍ صارخ على ثوابت الأحرار ومبدأ الحرية فحرية الجماعة أجل وأسمى من حرية الفرد . كل عام وأنتم أحرار بكل ما تعنيه الكلمة وأنتم بألف خير والعراق بألف ألف خير ولا شيء أغلى وأعظم وأسمى من العراق .

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