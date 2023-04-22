المقالات

كل عام وانتم أحرار


منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

إصبع على الجرح

 

 ونحن في ليلة عيد الفطر المبارك نقول لكل من بدأ عيده يوم الجمعة او سيكون عيده يوم السبت كل عام وأنتم أحرار وأعاده الله عليكم وأنتم أحرار . فإن كنتم أحرارا في دنياكم ستكونوا بكل خير . كل عام وأنتم أحرار في الرأي والفكر والعقيدة والقول والفعل . كل عام وأنتم أحرار في العقول وإلإرادة والقرار . كل عام وانتم احرار من العبودية للزعيم . احرار من العبودية للرئيس او العبودية للقائد او أيا كان ..

كل عام وانتم متنعمين بأسمى معاني الحرية وأقدس دلالاتها في مفردات حياتكم اليومية . أحرار من ضغوط النفس الفاجرة وأهوائها ونزواتها الدنية . أحرار من ساعة توكلون بها رهائن الى مخالب أنفسكم العدو القابع بين جوانحكم ..

 أحرار من الذّل والخنوع والضعف والجبن والهوان . اعاده الله عليكم وانتم أحرار من طغيان الطغاة وسطوة الفاسين واللصوص ومتاهات الذّل تحت  نير العملاء . أحرار من النفاق والمنافقين . احرار من الدجل والدجاليّن . أحرار من الكذب والكذابين . كل عام وانتم أحرار من جبروت الطواغيت ووسوسة النفوس وخيبة اليئوس والحظ المنحوس . كل عام وانتم أحرارا من ضعف الهمم وفقدان الذمم والقوم اللمم وآهات السقم .

 كل عام وانتم أحرار من اليد المغلولة والبخل المذموم وقلة الإحسان وغيبة اللسان . كل عام وانتم احرار من اتعس الطباع في الجسد وآفة الحسد وإنعدام العزم ونكران النعم والتملق والمتملقين والإنبطاح والمنبطحين  . كل عام وانتم احرار من آفة الفقر وأسبابها وعبودية أصنام الساسة وأربابها ويعيده عليكم وانتم عبيدا لله وحده فعبودية الإنسان لله تمام الحرية ومصداق السعادة وكمال الإرادة الواعية فلا تسأل الطغاة لماذا طغوا  واسأل العبيد لماذا ركعوا. كل عام وأنتم أحرار في الجد والفعل والعمل فإن كنتم أحرارا فأنتم بكل خير فلا شيء أغلى من الحرية التي يسعى لها كل ذي عقل وبصيرة ويكافح بكل ما أوتي من قوةٍ وحزمٍ للوصول لها لأن القيود رديفةٌ للعبودية ومصادرتها تعني مصادرة الحياة والتعدي على أكبر قيمةٍ معنويةٍوإعتبارية للإنسان ..

كل عام وأنتم أحرار من الحقد والضغينة والفتنة والفرقة والقطيعة والعداء والخبث والغيبة والبهتان . تذكروا إن الحرية لا يمكن أن تكون مطلقةً دون تنظيمٍ أوثوابت فحرية الفرد تنتهي عند المساس بحريات الآخرين، فلا يمكن المساس بحرية غيرك كي تؤمن او تمارس حريتك ففي هذا تعدٍ صارخ على ثوابت الأحرار ومبدأ الحرية فحرية الجماعة أجل وأسمى من حرية الفرد  . كل عام وأنتم أحرار بكل ما تعنيه الكلمة وأنتم بألف خير والعراق بألف ألف خير ولا شيء أغلى وأعظم وأسمى من العراق .

 

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أجمل اختطاف..!
سفارة الإمام إشارة نحو فكرة التنظيم
زر تشغيل المصباح..!
ماذا لو ؟!
كل عام وانتم أحرار
أوراق ممزقة..
شكرا لمن ساعدني
ليتني لم أذهب لبيته!
العراق ينهب من قبل  الساسة الفاسدين منذ 20عاما
الاتفاق السعودي الإيراني والضربة الاسرائيلية؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
فيسبوك