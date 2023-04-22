المقالات

أوراق ممزقة..


حسن عبد الهادي العگيلي ||

 

مدن بلا فجر تنام

ناديت باسمك في شوارعها

فجاوبني الظلام

وسألت عنك الريح وهي تأن

 في قلب السكون

ورأيت وجهك في المرايا والعيون وفي بطاقات البريد

مدن يغطيها الجليد.

من قصيدة للبياتي اهداها لولده علي وفي تلك القصيدة نقد شديد للتجربة الاشتراكية..وربما لتجربته الشخصية.

والحقيقة انا دائما كنت حين اتذكرها او حين كانت تبث من إذاعة صوت العراق احيانا قليلة ومتباعدة في أحيان كثيرة من( براغ) بالصوت الملائكي المفعم بالامل لاستاذتنا الغالية فريال

 او من إذاعة صوت المستقبل كنت اتسائل حين  ارى او اسمع وطبان او برزان وعلي كيمياوي وعدي ونزولا لقاع المستنقع صدام التكريتي كيف يتجرأ هؤلاء عديمي الملامح على استباحة العراق الموغل بالاصالة والتأريخ وترانيم السماء !!

ويحاولون اختزاله بحزب واحد وعشيرة وعائلة وشخص واحد !!!!

كنت بتوسل  اطلب رؤيا واحدة يجيبني فيها العراق عن سكوته!! وصبره!!

 لم تات الرؤيا مطلقا  ولم اسمع منه جوابا..  ولكن بعد 2003 فهمت جيدا لماذا كان وطني غارقا بصمته ودموعه ومرتعبا من القادم !!!! المؤلم والاكثر  عتمة

 

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أجمل اختطاف..!
سفارة الإمام إشارة نحو فكرة التنظيم
زر تشغيل المصباح..!
ماذا لو ؟!
كل عام وانتم أحرار
أوراق ممزقة..
شكرا لمن ساعدني
ليتني لم أذهب لبيته!
العراق ينهب من قبل  الساسة الفاسدين منذ 20عاما
الاتفاق السعودي الإيراني والضربة الاسرائيلية؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
فيسبوك