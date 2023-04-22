شكرا لمن ساعدني

مازن الولائي ||

٣٠ رمضان ١٤٤٤هجري

١ ارديبهشت ١٤٠٢

٢٠٢٣/٤/٢١م

لأن الشهر عظيم وخطره كبير لمن أراد الدخول لمدرسته! هناك ضد وظروف اجتهدت من أجل أن لا ندخل في رياضه النظرة، تمثلت في مسلسلات ومنشورات ومغريات كانت تهدف إلى أبعادنا عن الشهر الكريم، ولكن مثلما لهذا الشهر استثنائات وامتيازات تمثلت بغل أي الشيطان وأعوانه! فسحة توفرت بجانبها المعنوي وجانبها الآخر المادي تمثلت بكثير اعانوني على أداء الشهر، منهم عائلتي وابنائي ومن تظافروا ليل ونهار من أجل تشجيع بعضنا البعض على أداء حق الشهر ولو بالقدر القليل والممكن! وشكرا إلى كل صديق كان حريص بالتذكرة والتنبيه لي وتزوّدي منه لأنه أكرم مني عند الله سبحانه وتعالى، شكرا لكل منشور كان يهدف إلى دفعي باتجاه الله سبحانه وتعالى، والى كل صفحة فيس ومجموعة واتس وكل من كان ساتر ثقافي بسببه توجهت الكثير من العقول والأرواح نحو الصوم ممتثلة أوامر الله سبحانه وتعالى.. وكل الشكر لمراجعنا العظام ومجتهدينا وخطبائنا وحوزاتنا في إيران والعراق ومؤسساتنا التي لم تفتر تذكرنا بعظمة الشهر الشريف، شكرا لكل برنامج امتعنا في طريقة أدائه وسحره الجذاب والجميل.. وشكرا لكل بوست ومنشور وتعليق وفيديو وكل من له حق علينا وأثّر بنا حتى نحصن أرواحنا من خطر الشيطان ..

وكل الشكر لله سبحانه وتعالى وآل البيت عليهم السلام الذين منحونا القوة في أداء الواجب الشرعي ..

اللهم تقبل منا هذا الجهد البسيط من العبادة واجعلها في ميزان الضعف من الحسنات بحق محمد وآل محمد عليهم السلام..

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

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