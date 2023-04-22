المقالات

شكرا لمن ساعدني


مازن الولائي ||

 

٣٠ رمضان ١٤٤٤هجري

١ ارديبهشت ١٤٠٢

٢٠٢٣/٤/٢١م

 

     لأن الشهر عظيم وخطره كبير لمن أراد الدخول لمدرسته! هناك ضد وظروف اجتهدت من أجل أن لا ندخل في رياضه النظرة، تمثلت في مسلسلات ومنشورات ومغريات كانت تهدف إلى أبعادنا عن الشهر الكريم، ولكن مثلما لهذا الشهر استثنائات وامتيازات تمثلت بغل أي الشيطان وأعوانه! فسحة توفرت بجانبها المعنوي وجانبها الآخر المادي تمثلت بكثير اعانوني على أداء الشهر، منهم عائلتي وابنائي ومن تظافروا ليل ونهار من أجل تشجيع بعضنا البعض على أداء حق الشهر ولو بالقدر القليل والممكن! وشكرا إلى كل صديق كان حريص بالتذكرة والتنبيه لي وتزوّدي منه لأنه أكرم مني عند الله سبحانه وتعالى، شكرا لكل منشور كان يهدف إلى دفعي باتجاه الله سبحانه وتعالى، والى كل صفحة فيس ومجموعة واتس وكل من كان ساتر ثقافي بسببه توجهت الكثير من العقول والأرواح نحو الصوم ممتثلة أوامر الله سبحانه وتعالى.. وكل الشكر لمراجعنا العظام ومجتهدينا وخطبائنا وحوزاتنا في إيران والعراق ومؤسساتنا التي لم تفتر تذكرنا بعظمة الشهر الشريف، شكرا لكل برنامج امتعنا في طريقة أدائه وسحره الجذاب والجميل.. وشكرا لكل بوست ومنشور وتعليق وفيديو وكل من له حق علينا وأثّر بنا حتى نحصن أرواحنا من خطر الشيطان ..

وكل الشكر لله سبحانه وتعالى وآل البيت عليهم السلام الذين منحونا القوة في أداء الواجب الشرعي ..

اللهم تقبل منا هذا الجهد البسيط من العبادة واجعلها في ميزان الضعف من الحسنات بحق محمد وآل محمد عليهم السلام..

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أجمل اختطاف..!
سفارة الإمام إشارة نحو فكرة التنظيم
زر تشغيل المصباح..!
ماذا لو ؟!
كل عام وانتم أحرار
أوراق ممزقة..
شكرا لمن ساعدني
ليتني لم أذهب لبيته!
العراق ينهب من قبل  الساسة الفاسدين منذ 20عاما
الاتفاق السعودي الإيراني والضربة الاسرائيلية؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
فيسبوك