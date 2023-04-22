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ليتني لم أذهب لبيته!


مازن الولائي ||

 

   أنا لا أحد يعرف بي أنني غير صائم واتعمّد طوال الشهر أن لا اكشف أوراقي خجلا من منطقتي التي فيها الكثير من الصائمين! المهم انتهى الشهر ومن عادتنا نمر على الجيران والأصدقاء نهني ونبارك لهم! لكن كلما سمعت كلمة تقبل الله صيامك أشعر بحقارة ودونية وهاجس جوانحي يقول هذا كذاب هذا غير صائم! كأنها سوط يقرع مسامعي!!! وحتى عندما أريد الرد بدون ثقة واتلعثم! ورافقتني الحالة طوال فترة الدوران على الجيران! ومن ضمن الجيران يوجد إنسان محترم وخلوق نسميه "فلان الإيراني" وصارت لقب له تلك التسمية لأن لا يشتري إلا الأشياء الإيرانية وله فيها فلسفة بس تسأله ينفتح كالميزاب الهادر يقنعك بوجهة نظره! حتى أصبح ثلاثة أرباع المنطقة يشترون الإيراني، ابو محمد أبو الأسواق يقول والله احب هذه الرجل يقصد الإيراني طبعا هو عراقي يقول لأن ما الحك على بيع الحاجات الايرانية.. وحتى بمحرم هذا الرجل يبكي معهم ويرحب بهم بالايرانيين بشكل ملفت والكثير يسأله لماذا كل هذه الحفاوة والعشق؟! يقول لأن زيارة عاشوراء تقول؛ 《 أنا سلم لمن سالكم وحرب لمن حاربكم 》 وهذا هو مظهر للسلم..

يقول دخلنا إلى بيته وجدناه يشاهد التلفزيون الإيراني وقنوات ما موجودة عندنا وكان فيها صلاة العيد السيد الخامنائي يؤم المصلين دخلنا وهو ينظر للحشود ومتأثر ويبكي وبعض أصدقائي تأثروا وبكوا، قال انظروا إلى هذه الملايين هؤلاء كلهم عشاق أهل البيت عليهم السلام وسندنا العقائدي ومن نحروا اعز قاداتهم من أجلنا تقوي سلي|ماني والمئات من شبابهم دفاعا عن العقيدة ولو سألتهم كيف حصل ذلك اقول أنها مدرسة عاشوراء ومعكسر تدريب شهر رمضان! ما أن قال تلك الكلمة أشعر بروحي زهقت وأنا أكذب حتى في جريمة الافطار المتعمد، وأنا أشاهد جاري يبكي تارة على منظر الصلاة وتارة على الشهر ويقول مر سريعا لم نشبع منه! علما هو صائم وفيه أكثر من مرض وأنا في قمة القوة خسرت وكنت من العاصين! لكن كأنه شعر مني شيء أو أدرك انا غير صائم قال فجأة من فاته الصوم ويشعر بالندم فأن الله غفور رحيم يقبل التوبة مع القضاء وليعاهد الله تعالى على الإتيان بالواجبات ومنها الشهر الكريم أتيت نحوه ارادي وحاولت أقبل يده التي كل لحظة يمسح بها دموعه لكنه رفض .. شكرا لإيران التي جعلت قلوب من شبابنا على نمطها كهذا الرجل والجار المحترم..

 

v    القصة هي أحد أنواع الفن الذي يؤكد عليه القائد الولي الخامنائي المفدى، لما لها من تأثير وسحر آخاذ على روح وقلب الإنسان وهي أحد وأهم أنواع جهاد التبيين..

 

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