كوكب العراق..!

حسن كريم الراصد ||

_أن يتزوج الرجل فليس هذا عيبا او عارا أو حراما وان كانت زوجته بعمر أبنته ولو توفرت لي الظروف لفعلت مثلما فعل الا أني لا ادخل مسابقات أظهار الزوجات تأثرا بالحلبوسي بل سأكون كأبراهيم ع غيورا .. قد يكون العار أظهارها للملأ بحركة غريبة لا تليق بأسلامي ..

_ السجناء يهربون ويُهربون من السجون في كل دول العالم لكن أن تهربه نائبة تمثل شريحة من المجتمع وتطالب بالقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين فتلك المصيبة ..

_ وزير الداخلية وقواته تنفذ القانون وقد تم خرق القانون بسيارة مضللة فأتخذ قرارا بمنع التضليل . لكن رئيس السلطة البرلمانية يرفض ذلك ويحشد جيوشه الالكترونية الممولة للاطاحة بالوزير الغيور ..

_ ضابط شاب جميل خلوق يذهب لشراء سيارة في الفلوجة فيغدر به سفلة البشر دون ذنب .. غريب أن نتخلى عن أعرافنا بعد أن تخلينا عن ديننا في تجنب الفتك والغيلة والخسة في اغتيال الضيف ..

_ في أواخر شهر الطاعة وايام الرحمة والغفران تقتل نفس طيبة وشيبة كريمة وهي صائمة لبارئها لسبب تافه غريب والاغرب أن الجميع يشهد للمغدور بسعيه للسلام والوئام واصلاح ذات البين بين الناس .. والاغرب من ذلك أن تكون ردة الفعل مبالغ بها في مخالفة لقول الباري : وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومࣰا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِیِّهِۦ سُلۡطَـٰنࣰا فَلَا یُسۡرِف فِّی ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورࣰا﴾.. والحمد لله تمكن الاخيار من تهدئة النفوس والتعهد بتسليم المجرمين للعدالة ..

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