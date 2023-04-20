علاقة الفريق معن السعدي مع الشهيد المهندس

عبد الرحمن المالكي ||

خلال لقاء وثائقي اجريته مع الفريق الركن معن السعدي حدثني فيه عن علاقته مع الشهيد ابي مهدي المهندس(رضوان الله عليه)، وكيف عملوا كجبهة واحدة امام عصابات داعش الارهابية... واليكم التفاصيل.

مواجهة عصابات داعش الارهابية لم تكن عبثية، بل كان هنالك رجال يخططون وينفذون ويشرفون ويتابعون مع قطعاتهم وبقية القوات الاخرى، جهاز مكافحة الارهاب، قوات عسكرية عراقية خاصة يتم اختيار منتسبيها وضباطها، من جميع الاديان والاعراق والقوميات، تميز جهاز مكافحة الارهاب بالمهنية العالية والاستقلالية عن الجيش العراقي، يتمتع منتسبوه بالمهارات البدنية و الإمكانات العسكرية و يتميز ضباطه بالقدرات والخبرات الواسعة، حصد المرتبة الرابعة عالمياً من بين القوات الخاصة، حتى وصل العراق بهم الى بر الامان.

الفريق الركن معن السعدي شريك النصر ورفيق المهندس، القائد الميداني الذي عمل معه في ميادين العمليات المختلفة، قائد الفرقة الثانية لجهاز مكافحة الارهاب ابان فترة العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية، وقائد الدفاع الجوي للجيش العراقي في الوقت الحاضر.

علاقته لم تكن قديمة به بل جمعتهم الصدفة في معارك عصابات داعش الارهابية وكانت علاقته متميزة لما مروا به من ظرف العمليات العسكرية فلم تكن العلاقة رسمية بل اتسمت بصفة اخرى، تلك العمليات العسكرية التي جمعت الفريق والمهندس اثمرت العديد من الانتصارات وحققت الانجازات، ومنها تحرير بيجي وتكريت والموصل وغيرها من المدن التي سيطرت عليها عصابات داعش الارهابية.

عَمَلَ الشهيد المهندس مع بقية القوات الامنية بإسنادهم و سد احتياجهم فكان الداعم الاساسي لهم والقريب منهم والمرافق معهم فقد سعى لتوفير كل ما تحتاجه قوات جهاز مكافحة الارهاب فضلاً عن الحشد الشعبي، فقد وفر لهم الامكانيات والاعتدة حتى عمل معهم بروح الفريق الواحد.

لم يميز بين قطعات الحشد و جهاز مكافحة الارهاب فقد كان ينظر اليهم بنظرة واحدة، لذا سعى ان يشد بعضهم بعض حيث ساندهم ودعمهم بكل ما يحتاجونه من سلاح وجهد هندسي ودعم مادي قل نظيره فضلاً عن دعمه المعنوي لهم.

هذا الامر جاء نتيجة الخبرات المتراكمة التي اكتسبها عبر تأريخه الجهادي الكبير مما ميز شخصية الشهيد المهندس في قيادة القوات، فقد كان يدير الاجتماعات الخاصة بالعمليات المشتركة، ويضع الخطط ويستمع لما يقوله بقية الضباط والقادة الامنيين.

الفريق والمهندس عملوا معاً بوضع الخرائط امامهم وتنفيذها وتحديد الاولويات الخاصة بالعمليات العسكرية في معارك عديدة ومنها بيجي حتى ان خسارة الشهيد المهندس لم تكن سهلة على قلب الفريق الذي كان معه والذي رافقه طيلة السنوات العصيبة التي مرت على الشعب العراقي، فرحيله اثر فيه كثيراً.

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