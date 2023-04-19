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أنا سياسي !؟

81 2023-04-19

زيد الحسن ||   

 

هويتك اخي ؛ هذا ماقاله الانضباط العسكري لرجل يركب باص ( دگ النجف ) وهو يرتدي الزي العربي والعقال في اجمل حله ، رد عليه الرجل انا ( سياسي ) نزل الانضباط وتوجه الى الضابط ليسأله كيف يتصرف مع هذا السياسي ، توجه الضابط الى ( السياسي ) وسأله ؛ من اي حزب جنابكم ؟، رد الرجل انا لا انتمي لأي حزب لكني متوجه الى بيت اهل زوجة احد اقاربي وهي ( زعلانة ) حتى اعيدها الى بيت زوجها ، واخبروني ان الامر لايحله الا رجل سياسي و وقع الاختيار علي .

( سياسي ) قال بلسان عربي فصيح ؛ كنت اعمل طوال خمسة عشرة سنة على اسقاط العملية السياسية ، وكنت ادعم الاعمال الارهابية وامنع اي توجهات تحاول بناء البلد واي توجه اخر يجعل العراق امناً ، واليوم اصبحت سياسي من الطراز الاول بفضل كل اعمالي السابقة .

( سياسي ) قال بلسانه وعلى الفضائيات ولاكثر من مرة ، انا اخذت رشوة مليار دينار من اجل السكوت عن قضية ، ولاكثر من عشرات المرات ، ولأني سياسي هذا العمل سهل جداً القيام به.

(سياسي ) قال بملئ الفم انه سابقاً لم يكن يملك قوت يومه ، وانه اليوم يمتلك قصور على الطراز( العباسي ) وهو يمتلك حصانة ضد المحاسبة ، ولايحق لأي انسان ان يسأله من اين لك هذا .

( سياسي ) يمتلك جنسيات متعددة ، يقول انا في منصب حساس جداً ،واملك زمام قوت الشعب ، ان نجحت افكاري كان بها ، وان لم تنجح اعود لاي بلد اخر لي فيها املاك قارون .

( سياسي ) يقايض على الموافقة من اقرار الموازنة باصدار عفو عام وشامل عن الارهابيين الذين فتكوا باهل العراق ويطالب بتعويضهم مادياً ومعنوياً ، والا لن يجعل الموازنة تمر بسلام .

( سياسي ) يمتلك المال وينشئ الجيوش الالكترونية ليطيح بسمعة أي وزير او شخصية حكومية ناجحة تعمل من اجل العراق ، وهمه الاول اسقاط الشرفاء .

(سياسي ) يشكل بمال السحت جناح عسكري يكبح به جماح من يقف بوجهه ، وينفذ له رغباته الشيطانية ، ومن شرار القوم افراده .

نعود الى ( السياسي ) صديقنا ، مازال يرتدي العقال و ( الخاچية ) وما يزال يمضي وقته و ماله وراحته من اجل حل مشاكل الناس ، وما زال شيخ ابن شيخ ابن شيخ ، ومضيفه عامر ورائحة القهوة تنثر عبير الاصالة و ( البخت ) ، فشيوخ عشائرنا الكريمة هم الساسة فقط .

ساستنا الاحبة ، الى متى تصرون على افشال انفسكم وخسران قيمكم ، والى متى ينتظر العراق فزعتكم و صحوة ضمائركم ؟، فشلتم في عالم السياسة ، واليوم تصنيفكم مخجل ، انتم ساسة لا ( حظ ولا بخت ).

 

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