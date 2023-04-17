المقالات

العراق نحو الإستقرار

60 2023-04-17

وليد الطائي ||

 

لم يشهد العراق استقراراً سياسياً بعد عام ألفين وثلاثة كما يشهده الآن في مرحلة السيد محمد شياع السوداني. خصوصاً أن الحكومة السابقة صاحبة السرقات والفساد الأكبر في تاريخ العملية السياسية الجديدة، جعلت العراقيين يمرون في عملية يأس كبرى، وكاد أن يدخل العراق في حرب أهلية طاحنة تحرق العراق بأكمله.

المواطن العراقي اليوم يشعر بوجود حكومة حقيقية تعمل على إنقاذ العراق من الفساد وسرقة الثروات. بل المواطن يشعر بالثقة والطمأنينة ويثق بخطوات رئيس الوزراء، حيال توفير الخدمات الصحية والمعيشية، ويرى هناك مصداقية واضحة في تقديم هذه الخدمات.

رئيس الحكومة قام بخطوات مهمة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة والمهربة لخارج البلاد

وهذه الخطوات لم تحصل في عهد الحكومات السابقة، التي كانت تسهل عملية تهريب المطلوبين للقضاء العراقي وكانت تساهم في فسح المجال أمام سراق المال العام،

 رئيس الوزراء قدم خطوة مهمة عندما قرر استرداد الأموال المسروقة وتوظيفها في مشاريع تصب في خدمة العراق.

وبالخصوص اشتراطه على دول عديدة في الشرق والغرب على أن تكون علاقة العراق بتلك الدول مشروطة بإعادة الأموال المسروقة وتسليم المطلوبين إلى القضاء العراقي وهذا قرار شجاع وذكي لم تجرؤ عليه الحكومات السابقة.

وحتى القوى السياسية اليوم توفر الدعم الكبير لرئيس الوزراء خصوصاً قوى الإطار التنسيقي صاحب الكتلة الأكبر برلمانياً

لأن القوى السياسية تشعر بمصداقيته وجديته وصلابة إرادته في تنفيذ الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن،

هذه الحكومة إعادت التفاؤل لنفوس العراقيين بفترة قياسية وهذا مما جعل العراقيين يقفون مع الحكومة الجديدة ويدعمونها.

انا اعتقد العراق ذاهب نحو الإستقرار الاقتصادي والعمراني والسياسي والأمني وتطوير العلاقات الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، أتمنى أن يستمر دعم القوى السياسية للسيد السوداني خصوصاً القوى السياسية الشيعية

لأن نجاح الحكومة يصب في مصلحة الجميع.

كذلك على مستوى القضاء العراقي، نشهد ارتياحاً واضحاً من القضاء لقرارات الحكومة في قضية مكافحة الفساد.

 لأن القضاء يعتقد أن السيد السوداني يقوم بالدور الصحيح في تطبيق القانون وتنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق كبار الفاسدين، وليس تنفيذ أوامر القبض من أجل الابتزاز المالي والرشوة كما حصلت في الحكومة السابقة وهذا أمر مفضوح.

أول رئيس وزراء يتحدث بصراحة وشجاعة مع المسؤولين التنفيذيين ويمهلهم فترات محددة في تطبيق المشاريع على أرض الواقع، ولم يتحجج بأن العراق يتعرض للتقشف المالي او ديون تمنعنا من تقديم الخدمات، أو هناك من يمنعني من خدمة الشعب العراقي.

أجرى جولة جوية فوق مدينة الصدر واطلع على تفاصيل حدودها ومواقعها ميدانياً، وانا أجزم سيفاجئ أهلها المحرومين من أبسط الخدمات الأساسية التي يحتاجها أهالي هذه المدينة التي تعرضت للظلم على أيدي المقبور صدام حسين، وكذلك استمر الظلم إلى ما بعد سقوط النظام على أيدي من ادعى تمثيلها سياسياً للأسف.

نعم العراق نحو الإستقرار هذا ما نعتقد به، لأن النوايا الحكومية واضحة وهذا يقر به حتى الذين لا يريدون للعملية الديمقراطية أن تستقر في العراق، يعترفون بالنوايا الصادقة للحكومة العراقية الجديدة.

 

ــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في العراق  ..هل يحترم الصحفي !
إذلال الطاغية في الحياة الدنيا
العراق نحو الإستقرار
هذا ما ينتظر الشعوب المطبعة مع الكيان الغاصب..!
أجملُ لــغة..!
انفق ولا تبخل..انفق ولا تعلن..!
أعياد الشعب الحر..!
وجهة نظر المقاومة واستراتيجية العلاقة مع روسيا والصين
القدس بين الأيام
لا توقضوا الايتام..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
فيسبوك