فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- اكو قيادات زعلوا من اجه البابا شلون ما مر عليهم/ وهسه غلسوا من أجه أبو فلسطين!
٢- چنه نگول لجماعة أحمد الحسن هذا شلون إمام يغلط من يحچي فصحى/ جابولنا عبد الله هاشم إمام جديد مايعرف يحچي عربي أصلا!
٣- ماكرون والمبعوثة الأوربية راحوا حتى يقنعون الصين بالابتعاد عن روسيا/ فينتهي الاجتماع بمؤتمر صحفي لماكرون مطالبا أوربا بالتخلي عن الدولار!
٤- إسراىيل شبعت صو. اريخ من محيطها وترد بضرب چينكوات وشجرة موز/ هاي صدك صوج إيران!
٥- شو بعد التفاهم الإيراني السعودي/ انتهت حرب اليمن وجامعة الدول رحبت بسوريا!
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