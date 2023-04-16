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فنتازيا نقاشية..!

69 2023-04-16

جهاد النقاش ||

 

١- اكو قيادات زعلوا من اجه البابا شلون ما مر عليهم/ وهسه غلسوا من أجه أبو فلسطين!

٢- چنه نگول لجماعة أحمد الحسن هذا شلون إمام يغلط من يحچي فصحى/ جابولنا عبد الله هاشم إمام جديد مايعرف يحچي عربي أصلا!

٣- ماكرون والمبعوثة الأوربية راحوا حتى يقنعون الصين بالابتعاد عن روسيا/ فينتهي الاجتماع بمؤتمر صحفي لماكرون مطالبا أوربا بالتخلي عن الدولار!

٤- إسراىيل شبعت صو. اريخ من محيطها وترد بضرب چينكوات وشجرة موز/ هاي صدك صوج إيران!

٥- شو بعد التفاهم الإيراني السعودي/ انتهت حرب اليمن وجامعة الدول رحبت بسوريا!

 

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