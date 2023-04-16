المقالات

دولة الفساد اقوى من دولة رئيس الوزراء

44 2023-04-16

عدنان جواد ||

 

يكاد كل رئيس وزراء عراقي وفي بداية عمله، يطلق الوعود بانه سوف يحارب الفساد ويقضي على الفاسدين، ولكن تنتهي حكومته ولم نرى فاسد واحد خلف القضبان وانما يزداد الفساد ولم نرى فاسدين، ورئيس الوزراء الحالي محـمد شياع السوداني اضاف لها اعادة الاموال المسروقة فهل يستطيع ذلك؟

اكد سياسيون عراقيون استحالة فتح ملفات كبيرة في ظل هيمنة القوى السياسية على موارد الدولة، وعده البعض بالملف الشائك وانه اخطر من الارهاب، وفي حالة فتح ملف الفساد واتهام شخصيات كبيرة ومن الصف الاول، قد يؤدي الى انهيار العملية السياسية، فان اكثر الكتل السياسية تفاوض على الوزارات والدرجات الخاصة بغية الظفر بالعقود الاقتصادية لتلك المؤسسات .

ان الفساد في العراق يمارس من اصغر موظف في الدولة، وقد انتشر هذا الامر بعد ضعف الدولة في التسعينات، ايام الحصار الاقتصادي على العراق ، حيث كان راتب الموظف لا يسد حاجة العائلة المعيشية لأيام معدودة، فيضطر الموظف لسرقة ما تحت يده ، فسادت ثقافة الرشوة في انجاز المعاملات، واصبحت شبه مقبولة في المجتمع، البعض يقول ان عملية الفساد والابتزاز تبدا من اصحاب السلطة، وان هؤلاء اغلبهم اتوا من القرى والارياف ومن المناطق الفقيرة، هذا حسب المنظور النفسي والاجتماعي ، وخاصة في فترة حكم الضباط للعراق الى فترة حكم صدام، فالذاكرة العراقية مليئة بالأحداث السلبية، حروب صراعات ودماء ومقابر جماعية، وانتفاضات شعبية تقمع بأسلحة فتاكة واعدام شخصيات مصلحة و مؤثرة في المجتمع، فتحدث الفروقات في توزيع الثروات والاستحقاقات، فمن في السلطة غالبا فوق القانون، وهو يعيش في بحبوحة و رخاء والمجتمع يعاني من الفقر، وحتى لو يقتل او يسرق لا يحاسب، لذلك اعتبر المواطن العادي ان حقه مسروق وان الدولة التي يعيش فيها تسرقه، وهذا سبب ضعف المواطنة، واما التضحيات والاندفاع للحروب اما من الخوف والرعب كما حدث في حروب صدام العبثية ولجنة الاعدامات في الخطوط الخلفية، او بدافع ديني كما حدث بالحرب ضد داعش، ومع الاسف استمر الامر بعد 2003 فالذين تصدوا للسلطة، مارسوا نفس المنهج القديم، ايضاً فتم تقاسم الثروة والمناصب للطبقة الحاكمة وترك الشعب يعاني، ففي التسجيل العقاري مثلا لا يتحول المنزل من البائع الى الشاري بدون دفع مبلغ كبير، بحجة الضريبة والمصلحة العامة في حين ان ربع المبلغ يذهب لخزينة الدولة، والباقي يوزع للموظفين المختصين، وفي الصحة يتم تهريب الادوية بحجة عدم وجودها فيضطر المواطن للشراء من الخارج، فيذهب لجيب البعض الذي يبيعه في خارج المستشفى، وفي التربية وقضية نقل الطلاب والرقعة الجغرافية، والدخول للامتحانات الوزارية، وتزوير الشهادات وصحة الصدور، وفي المؤسسات الامنية فالكثير من الرتب تباع، فتجد شاب يملك رتبة كبيرة وبالعكس هناك ناس كبار في السن ورتبهم صغيرة، وشراء المواقع والعمل في السيطرات، وتعطيل المعاملات والروتين من اجل دفع الرشوة،  والكثير من الامثلة التي غابت عن ذاكرتي.

فهل يستطيع رئيس الوزراء القضاء على الفساد، واقالة الوزراء الذين يفشلون في تأدية مهامهم، وهل تقبل الكتل السياسية بإقالة وزيرها الفاشل؟!، فسرقة القرن اشترك فيها شخصيات سياسية ، تم اعادة جزء من الاموال واطلاق سراحهم، او حكمهم بعقوبات بسيطة، ويتم التضحية بشخصيات ثانوية مجرد ادوات، وما حدث في الانبار من سرقات في بيع الاراضي، والذي يشار فيها اشتراك شخصيات سياسية مؤثرة،  البعض منهم اصبح يهدد بإنشاء اقليم سني وحول القضية الى طائفية ومذهبية ومكون، ليس حباً بالمكون ولكن خوفاً عل سلطته ومصالحة وأرباحه، فالحكم سنة او سنتين سجن وبدون تنفيذ العقوبة، وترك المسؤول الاول لا يحد من الفساد، صحيح ان دولة الفساد قوية ومعششة في مفاصل الدولة، لكن يمكن التغلب عليه بخضوع الكتل السياسية والاحزاب للمحاسبة وبدون مجاملة، وضبط الحدود، والتخلص من اللجان الاقتصادية للأحزاب في وزارات الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة، فأي جهة تمتلك سلاح لا يستطيع الشرطي القبض على المتهم لأنه مسلح، ولا يستطيع القاضي اصدار امر القبض لأنه يتعرض للتهديد وربما القتل او خطف احد افراد عائلته، فالأمر صعب ويحتاج ارادة ودعم شعبي ووعي، وما دمت لم تتلوث يدك في سرقة المال العام ، فادعم القضاء في تطبيق القانون على الجميع والا فدولة الفساد باقية وتتمدد.

 

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دولة الفساد اقوى من دولة رئيس الوزراء
أكرموا الشام فانها تستحق ...!
الوثيقة السرية الحقيقية التي لم يتم تسريبها من "البنتاغون"
الحجاب بين جيل الام والبنت..!
فتوى يوم القدس !
أبو منتظر المحمداوي..!
الدعاية المضللة وخطوات لمواجهتها
يوم القدس أو اليوم العالمي للقدس
عراق ما بعد 2003 ..الانتخابات لم تعد تجدي نفعاً ..!
كأنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ"..وقفة بلاغية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
فيسبوك