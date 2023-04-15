اغتصاب طفلة..!

حيدر الموسوي ||

حادثة اغتصاب الطفلة ذات السبع سنوات في البصرة وفي هذا الشهر الفضيل تؤكد على ان الانحراف وصل الى قمة الذروة ولا يمكن السكوت عن هذه القصص تحت مسمى الدولة الديمقراطية والتزامها باتفاقيات دولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان

صار لزاما بالعودة الى تشريعات اخرى ان يتم تفعيل عقوبة الاعدام في نفس الوقت الذي يتم القاء القبض على الجناة وامام الراي العام، حان الوقت لايقاف الاستهتار والحد من هذه الحوادث قسرا وبالقوة ، التهاون مع هذه الجرائم تهديد وجودي انت كمجتمع ومن الممكن ان يتم نفس الجريمة معنا جميعا

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