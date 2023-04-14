جمعة الوداع..تجبر الكيان الصهيوني على وداع الاستقرار والاستعداد للهروب

سميرة الموسوي ||

لمناسبة يوم القدس العالمي

الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف أحد محاور الثورة الخمينية المباركة.. وقد تجلى هذا المحور في مجمل الفعاليات الفكرية والعملية لمسارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية من حيث نظرتها لضرورات تحرير الأراضي الفلسطينية من سيطرة الكيان الصهيوني ودعوة العالم أجمع الى مناصرة الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد مغتصبي أراضيه، وقد أكد الإمام الخميني بعد انتصار الثورة في إيران على ضرورة ترسيخ محور تحرير الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف واحياء هذه الدعوة سنوياً في خطاب القاه في شهر آب عام ١٩٧٩ حيث قال:

"وإنني أدعو المسلمين في جميع انحاء العالم لتكريس يوم الجمعة الأخيرة في هذا الشهر الفضيل من شهر رمضان المبارك ليكون يوم القدس.. وإعلان التضامن الدولي من المسلمين في دعم الحقوق المشروعة للشعب المسلم في فلسطين.. وإنني أدعو جميع المسلمين في العالم لتحديد واختيار يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم – الذي هو في حد ذاته فترة محددة يمكن أيضا ان يكون العامل المحدد لمصير الشعب الفلسطيني – وخلال حفل يدل على تضامن المسلمين في جميع انحاء العالم تعلن تأييدها للحقوق المشروعة للشعب المسلم.. اسأل الله العلي القدير ان ينصر المسلمين على الكافرين ".

وتتأكد ضرورة يوم القدس العالمي في كونه المعبر الحقيقي والعملي عن مبادئ الثورة الخمينية الكبرى وإنه يتجدد في كل فعالية إيرانية من أجل تحرير الشعوب المستضعفة و دعم نضالاتها من اجل تقويض هيمنة الاستكبار العالمي، فهو - يوم القدس العالمي- لم يكن (دعوة عابرة أو رغبة أو مجرد تعبير سياسي ودبلوماسي أو استعراض أيديولوجي لمناصرة تحرير الشعوب) وإنما هو ركن و محور من محاور ثورة شعبية إسلامية فريدة متفردة في العصر الحديث وتجلى هذا المحور وتأكد في دستور الثورة وفي قوانينها وفي فعالياتها المستدامة لنصرة الشعب الفلسطيني، ولقد شهد تاريخ (العمل التحرري العربي والإسلامي) الكثير من المؤتمرات والشعارات والاحتفالات واجتماعات القمم وغيرها لنصرة الشعب الفلسطيني ولكنها لم تكن مؤثرة، وإن تأثيرها كان يتبدد بعد انطلاقها بأيام او أسابيع بسبب عدم او ضعف تحشيد الإمكانات لتلك الفعاليات على الرغم من أن المحتفلين كانوا من المكتنزين بالإمكانات.

ومن هنا سنعرف أن يوم القدس العالمي ومنذ عام ١٩٧٩ استمرت قوة تأثيره تباعا سنويا وهذا التأثير كان يتفاعل طيلة أيام السنة ويحقق زخماً تصاعدياً في جميع المجالات المؤدية الى تسامي القضية الفلسطينية وتأثيرها في الفكر والسلوك الوطني العربي والإسلامي ثم الإقليمي والعالمي، وإن قيادة السيد علي الخامنئي التي آمنت بمبادئ الثورة إيماناً لا يلين قد أولت هذا المحور كامل الاهتمام حتى كانت حرارة الايمان به تتفاعل وتتصاعد سنوياً في تأثيرها على الراي العام العالمي والمؤسسات السياسية العالمية والعلاقات الدولية حتى نال وبجدارة وامتياز ثقة الشعب الفلسطيني وحشود المقاومة الفلسطينية والعربية والإسلامية بعد ان كادت الكثير من الدعوات العربية الاسمية الاستعراضية والضعيفة أن تمحو إمكانية نيل أي ثقة بدعوة لمقاومة الاغتصاب الصهيوني.

ان المتتبع لتفاعلات وتصاعد تأثير مفاهيم يوم القدس العالمي الثوري الخميني والخامنئي سيكتشف الاثار التصاعدية على المقاومة وكذلك النقلات النوعية التي رفعت معنويات وإمكانات المقاومين الفلسطينيين والعرب والمسلمين، و أول تأثير لمبادئ يوم القدس العالمي كان نيل ثقة الاحرار بجدية هذا اليوم وصدقية الأرضية العقيدية التي انبثق منها وكذلك اعتماد منهج إمام المتقين علي ابن ابي طالب عليه السلام في التعامل مع الحياة الحرة الكريمة والحق والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، ولذلك فقد كانت الثقة هي البيئة النقية لفوران امل التحرير في قلوب رجال محاور المقاومة.

لقد كان يوم القدس العالمي يتميز تأثيره في كل عام عن العام الذي سبق حتى ظهر هذا العام متجليةً أهدافه بنسبة تأثير تليق بثورية مبادئه وجديته وصدقيته.

ــــــــ