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الثروة وحبة الفاصوليا..!


حسن عبد الهادي العگيلي ||

 

ان القاعدة المتعارف عليها تؤكد انه لا يمكن لموظف عام أو خاص دخله محدود ولا يمتلك موروثا ضخما أن يكون مليونيرا ما لم يعتدي على المال العام ويخالف القوانين وبهذا فان جميع من نراهم الان من اثرياء لا يمتلكون مبررات ذلك هم لصوص خانوا الامانه وتطاولوا على المال العام ويجب محاسبتهم ومن مولهم واعادة ما سلبوه للصناديق.*(هايل مشربش)

واقول من الممكن كشف هؤلاء اذا:

* لم تخضع تلك القاعدة لنظرية (حصتي وحصتك).المعمول بها حاليا في العراق.

* أن يكف ضمير الأجهزة الرقابية عن تناول حبوب الفاليوم.

* أن يرتقي وعي الجماهير إلى مستوى ادراك ان المال المسلوب من قبل الفاسدين هو مال الجيل الحاضر وامانة شرعية واخلاقية ومسؤولية اجتماعية تجاه الاجيال اللاحقة.

 

 

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