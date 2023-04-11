الخذلان الحقيقي..!

باقر الجبوري ||

أسمع

مني !

الگروبات تنشر والمواقع تنسخ وتلصق ( کوبي بيست )!

والمآذن تكبر !

والناس فرحانين !!

والمسحرچية يدگون چوبي !!

سالت جاري ! خير شكوا .. بشرنا شنو الخبر !

جاوبني جاري .. والله ياخالي مو السيد السيستاني اليوم حدد زكاة الفطرة ( ٢٥٠٠ ) دينار للنفر الواحد !!!

الف الحمدلله والشكر !

والله ياخالي چنه تايهين والسيد دلانه !

واگعين من السمة والسيد تلگانه !

الحمدلله على تمام النعمة .. رمضان راح يخلص ولاجوع ولاعطش !

إي وبعدين شنو ( أسولف بگلبي ) !!

فتحارشت بيه وسألته !! يعني هسه أني إذا أنطي ( ٣٠٠٠ ) أو( ٤٠٠٠ ) او( ٥٠٠٠ ) للنفر الواحد ! شتگول يعني شنو راح يصير !

يعني هل تتوقع ان ( الله ) ماراح يقبلهن من عندي ! لو شنو !!

عجيييييب والله ( أسولف بگلبي )!!!

فرجعت وسألته ! زين يعني هو هذا التقليد عدكم بس زكاة فطرة !!

فجاوبني ( إي هذا التقليد لعد شتريد نركض ورة أيران مثلكم ) !!

رجعت أسولف بگلبي واكول ( ليش هو السيد الله يحفظه مو إيراني وإبن ايراني لو انت نايم ) لان ماكنت اريد أزعله !

ولكن .. وبما أنه هو الباديء ( فعلى الباغي تدور الدوائر ) و( البادي أظلم ) فکملت الحديث وياه ( وحتى أوگع عالعة ) فسألته وگلتله تعال خالي ماتجاوبني رحمة لأبوك !! لعد ليش السيد السيستاني ( الله يحفظه ويرعاه ) من گال على لسان وكيله بخطبة الجمعة بكربلاء وأمام الاعلام :-

✍️. إذهبوا وشاركوا بالانتخابات لتحسين الاوضاع !

✍️. إذهبوا للانتخابات حتى تظمنوا المستقبل لكم ولابنائكم !

✍️. اذهبوا للانتخابات حتى لايصل الفاسدون للحكم من جديد !

چااااا ليش ماطبقتوا كلامه وليش خالفتوه بعد ماتحاكمتوا بالسؤال عن الموضوع عنده !!

چااااا هو هذا التقليد مالكم لو أكو غيره يابو تقليد !!

فسولفت له سالفة احد المراجع من طب عليه زلمة املط ومحفحف ولابس تيشيرت أحمر وگلادة ومحبس ذهب وگعد گبال المرجع وسأله ( سيدنا اني كنت اقلد سيد فلان واريد اعوفه واقلد سيد فلان .. فشتگول سيدنا يصير ).

فجاوبه السيد ( لا حبيبي انت لاتقلد فلان ولاتريد تقلد فلان .. انت جاي تقلد عليه ههههه )

وگلتله انت مثل ذاك الزلمة تريد تقلد عليه وصدگ ضحكت من كل گلبي !!

بس ماعفته وگتله (‌صدگ بيكم السيد من گال ( بحت أصواتنا ) بسبب تخاذلكم وخذلانكم للدين والمذهب ولانفسكم وللوطن الي تعيشون بيه !

ورجع جاري يتمضحك وياي وگال ( چاااا همه هذولة الفاسدين السفلة يمثلون الدين لو المذهب حتى تگول خذلتوا الدين والمذهب ( لا ) هاي مامقبولة منك )

فجاوبته .. ( لا لا لا ) لاتروح بعيد ! انت تعرف قصدي كلش زين ! قصدي من خذلانكم للدين والمذهب هو خذلانكم للمرجع الاعلى ومخالفتكم لكلامه وتوصياته بعدما وجهكم لتكليفكم الشرعي !!

هذا قصدي !!

رجع صفن شوية ! وبعدين گال (‌ لا .لا . انت هم غلطان لان المرجع مايمثل الدين ولايمثل المذهب ومايمثل بس نفسه .. المعصوم هو يمثلهن ) !!

فرجعت سألته ! چاااا هم خوش ! بس إذا المرجع عدكم مايمثلهن وبس يمثل نفسه لعد انتوا ليش جاي تقلدونه وليش مكيفين بسالفة الفطرة ! لو تريدون مرجع بس مال فتاوى طهارات ونجاسات وبول وغائط ويكون على گد إيديكم )

اذا وجهکم للانتخابات خالفتوه !

وإذا مدح ايران ماتقبلون !

وإذا فتح ابوابه للسياسين گلتوا مشارك وياهم بالفساد !

واذا سد الابواب بوجههم گلتوا اكيد اختلفوا عالبوگة !

واذا أخر العيد يوم واحد صرتوا كلكم علماء وفلاسفة وصرتوا تفتون عالهلال بكيفكم وتنطنطون عود ليش مايتوحد العلماء بيوم العيد !!

( جاري ) وبعدما سمع بهاي السوالف گام يدردم لوحده وچنه ماتحمل فسحب روحه وطفر طفرة ابن العاص !!

بعدهَ .. رجعت لواعيتي وإستغفرت ربي ( اللهم اني صائم ) لان هذا صدگ تعبني وتگول كأنما شاركت بمعركة ( أُحد ) بذيج الساعة من القهر الي شفته بسبب هذا الجار !

وبصراحة أگول مو صوچه !

نعم .. صوچي أني !

فالرواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن لسان حاله مع بعض الناس يقول ( ماجادلت عالماً الا أفحمته وماجادلني جاهل الا أفحمني )!

اعترف .. الصوچ مني أني !

لو ساكت احسن الي.

تحياتي ...