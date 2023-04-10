المقالات

من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة


د. عطور الموسوي ||

 

 يحاول البعض ان لا يسمع حقائق تاريخية بذريعة ان لا نثير نعرات !!

نعم يتغاضى البعض عن واقعة نفي الخليفة الثالث للصحابي الجليل ابي  ذر الغفاري  ضوان الله عليه

وهو الذي قال عنه رسول صلى الله عليه واله : ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر..

نعم نفاه الى صحراء الربذة جرأة منه على الله ورسوله ليلقى هذه الصحابي حتفه غريبا وحيدا فقط لانه نبه الامة الغائبة عن سرقات رأس السلطة لبيت مال المسلمين وهباته غير الشرعية لحاشيته ومتعلقيه دون حق ..

وهو قد سن سنة التجرؤ على اولياء الله لتشيع فاحشة قتل الصالحين حادثة بعد اخرى وكل منها اشد  بشاعة من سابقتها ووحشية .

الهجوم على بيت بضعة رسول الله التي صرح صلوات الله عليه من اذاها فقد اذاني ..

قتل سيد المتقين في محرابه، تسميم الامام الحسن وقتل الحسين ولا يوجد على وجه الارض ابن بنت نبي غيره ..وثلته المومنة والتمثيل بجثثهم وسبي العيال ووصمهم بالخوارج وكل ما تلاها من محن عاشها ائمتنا عليهم السلام وشيعتهم .

حتى وصلنا الى حقبة البعث وجراة الطاغية صدام على مرجع الامة محمد باقر الصدر  قدس الله سره ومابعده من علماء قضوا غدرا على ايدي البعثيين واذنابهم المجرمين وحتى بعد 203.

لذا لا شك ولا ريب ان دعاءنا مستجاب في عبارة نرددها بايمان عميق ونحن نزور مولانا الحسين الشهيد : اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وتابعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا.

واول من ظلم الامة الاسلامية جمعاء هم الناكثون لبيعة الغدير ، فلولا تلك الغدرة النكراء ماجرى كل ما جرى ، ولم يعش المسلمون تلك الحمامات الدموية التي ميزت حقب خلفاء الجور من اولهم وحتى اخر ناعق فيهم يدعي انه خادم الحرمين .

 

10 نيسان 2023

19 رمضان 1444

 

 

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بين الماضي والحاضر والتطور
البرد و دفء المشاعر..!
من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة
مقتَلُ"عليّ" فوزٌ لاخسران، وخلودٌ لانهاية..
فرسخٌ واحد عن المهدي..!
الإطار التنسيقي الشيعي.. يا سادة ياكرام ..!
الامام المجتبى؛ مثّل الحكمة السياسية بالمناورة وجهاد التبيين
انا شيعي. فبكيت على من فاز وخسرنا . 
علي عليه السلام يوم سقوط الصنم
عشق من أول نظرة..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 46.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك