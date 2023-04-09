أهلها وما يزالون..9 بدر الظافر..

مازن الشيخ || البدريون ما زالوا هم هم؛ أهل العطاء والتضحية ولم يخفقوا في دواعي اليأس ولم ينحرفوا عن الهدف في كافة المجالات الجهادية و السياسية رغم الهجمة الشرسة الاعلامية التي تستهدف هذا التشكيل المبارك، فقد احبط البدريون المخططات الغربية في تمزيق وحدة العراق وهي تقاتل الزمر الارهابية والتكفيرية من داعش للدفاع عن الوطن والعرض والمقدسات وكذلك نحي ونستذكر المواقف الجهادية العظيمة في الحرب ضد الدكتاتورية والجهاد لتحرير العراق من نظام البعث المقبور. ابطال بدر ما يزالون متواجدين على السواتر، ويحتفون معهم شعبنا مستعرضين صفحات من تاريخ النضال الطويل لابناء بدر في مقارعة ظلم البعث الكافر على ابناء الشعب العراقي بعد ان قدموا التضحيات الكبيرة من اجل رفعة وعز هذا الوطن. واليوم يستمر ابنائكم واخوانكم البدريين مجددا يقاتلون التنظيمات الإرهابية للدواعش حيث مازلت دمائهم الزكية تروي ارض هذا الوطن. وما بدلوا تبديلا –شعارهم الثابت الى الأبد، ومنظمة بدر ستبقى البيت الكبير لكل ــــــــ



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