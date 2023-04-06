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فنتازيا نقاشية..!

62 2023-04-06

جهاد النقاش ||

 

١- شيوخ عشائر يتركون الفقراء وهمه صايمين، ويعزمون  السفيرة وهي فاطرة/ معقولة ما يدورون ثواب وين!

٢- الصهاينة يعتدون على المصلين في القدس، والعدنا يهاجمون يوم القدس/ چا والعروبة!

٣- السفيرة تلتقي الوزراء والسياسيين أكثر من السوداني/ والنواشيط مغلسين!

٤- اكو واحد يريد يصلي بجرف النصر/ عمي الصلاة سهلة بس كون تحافظ على وضوؤك!

٥- وزير التخطيط الأسبق يعترف: الدواعش في زمن حكومة الكاظمي أستلموا رواتب تقاعدية/ واني اكول ليش المظاهرات طفت بوكته!

أيام رمضان أحسن الأيام، وقد زادت حُسنًا بولادة الحسن بن علي (عليهما السلام).

 

الواح طينية، جهاد النقاش، فنتازيا نقاشية

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