جهاد النقاش ||
١- شيوخ عشائر يتركون الفقراء وهمه صايمين، ويعزمون السفيرة وهي فاطرة/ معقولة ما يدورون ثواب وين!
٢- الصهاينة يعتدون على المصلين في القدس، والعدنا يهاجمون يوم القدس/ چا والعروبة!
٣- السفيرة تلتقي الوزراء والسياسيين أكثر من السوداني/ والنواشيط مغلسين!
٤- اكو واحد يريد يصلي بجرف النصر/ عمي الصلاة سهلة بس كون تحافظ على وضوؤك!
٥- وزير التخطيط الأسبق يعترف: الدواعش في زمن حكومة الكاظمي أستلموا رواتب تقاعدية/ واني اكول ليش المظاهرات طفت بوكته!
أيام رمضان أحسن الأيام، وقد زادت حُسنًا بولادة الحسن بن علي (عليهما السلام).
الواح طينية، جهاد النقاش، فنتازيا نقاشية
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