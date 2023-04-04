الزمن الجميل !الحلقة ( ٢ )

باقر الجبوري ||

أُمنيتي لكل من يتغنى بذلك الزمان الاغبر !

كون ذولة كلهم الي يحبون ويهوسون ( لبن صبحة ) والزمن الجميل بزمانه ان نجمعهم بمحافظة بالصحراء وكون قريبة من ( نگرة السلمان ) ونمنع عنهم الستلايت والكهرباء ونوزع عليهم حصة تموينية مثلي الي كان ( إبن صبحة ) يوزعه عالعراقيين !

ونمنع عنهم الهواتف النقالة واي واحد عنده نقال يتحاكم بتهمة التخابر مع اسرائيل كما في كان يحصل في الزمن الجميل !

وكل ثلاثة اشهر اندخلهم قاطع جيش شعبي وندزهم لو لجبل كردمند لو للفاو ( حتى نشوف وطنيتهم الخايسة )!!

وبعدها نخلي امريكا تقصفهم كل ست اشهر لان القائد البعرورة كان يحي يطلع عنترياته على أمريكا بحجة الوطن والقومية وبعدما ينقصف الابرياء يطلع بالتلفزويون ويگول ( غدر الغادرون .. لایا مشعول الصفحة) !

ووبعد وبعد وبعد !

والقرار التالي نمنعهم من السفر للخارج ( كما يمنع السفر في الزمن الجميل ) !

يعني يجوز او احتمال نقبل نوديهم للاردن او سوريا بعدما يدفعون المقسوم ( لللجنة الاولمبية ) حتى يشتغلون عمالة وحمالين عد الاردنيين جماعة ( الله بيعطيك )!

ومو بس هيچ !

نعيشهم بنص الخير ونخلي الدولار عدهم ينصرف بسعر ( ٤٠٠ ) الف دينار عراقي كما كان بزمن ( ابن صبحة ) ونرجعهم لزمن السيارات ( المجربقة ) ( اللادا والفيات والبرازيلي والفولكس واكن ووالخ ) وحتى نمنع عليهم دخول التكتك والستوتات لمحافظتهم من كثر ما يتشكون منا الان ! ونرجعهم على زمن العربانة ام المطي !!

الله شحلاتك يا زمن صدام !

واحلى شيء من نخليهم يدخلون بالخدمة الالزامية ( الى يوم يبعثون ) وانخليهم يشاركون بحرب ( ثمان سنوات ) من جديد ضد ايران وبعدين نگولهم نعتذر منكم لان الجارة العزيزة السعودية هي الي ضحكت علينه دفعتنه حتى نقاتل ايران وحتى تستغلنه وتاخذ اراضينا وتخلينه نستهلك قدراتنة وطاقاتنه ( وهذا كلام صدام بعظمة لسانه )!

وحتى نزيدهم خير ورفاهية وعمران نلوليلهم ونغنيلهم ( نام دلولول يالولد يبني دلول نام ) وبعد ماينامون نخليهم يكعدون الصبح فيلگون نفسهم طابين لللكويت بحجة ان اميرهم شتم ( الحراير ) ونسبيهم سباية ونسويها حواسم !

وبعدين نرجع نعتذر منهم ونكول ان السفيرة الامريكية هي دفعتنا عليكم !

واما جماعة ( الزمن الجميل ) فندخلهم حصار وضربات جوية ومنع طيران ونلعن والد والديهم ودگ بالقنادر على روسهم وروس الي خلفوهم !

ونعلمهم ياكلون اطيب ريوگ بيض ينطرگ وي الطحين وبالطاوة گبل !!

وغداهم وعشاهم بالحصار ( محروگ اصبعة ) وخبزتهم مخلوط من الذرة والسبوس ومجروش فصم التمر يعني ( علف حيواني ) !

اما المناسبات والاعياد الوطنية فاكيد راح تكون غير !

بالمناسبات نعلمهم ياكلون البرياني الذي كان عبارة عن رز الحصة مع عظام الدجاج او مع ( الچما ) الذي كان يستورد من ايران !

واحلى من نكطع عنهم كيلوا شكر من الحصة وبعد شهرين نرجعلهم نص كيلوا ونخليهم يطلعون يتشكرون على هاي المكرمة هههه

وحتى نكمل المسلسل نجيب دكتور ونخليه يعلمهم على طرق التعويض !

يعني تعويض اكل اللحم الاحمر باكل الفلفل الاخضر واستبدال السمك بالبقوليات واستبدال لحم الدجاج بالسبانخ هههههه !

واحلى شيء من يطلع يربط اكل اللحم الاحمر بداء النقرس ( الروماتيزم ) وان اهم محاسن الحصار هو الاقلال من اكل اللحم الاحمر وبالتالي فيقلل من الاصابة بالمرض ( ترهم لو ماترهم .. لاحبيبي كلشي يرهم بزمن مشعول الصفحة )!

أيباه شكد كان طيب الشاي ( ابو العروگ ) بعدما استعظنا بالتمر او ( الحامض حلو ) فيه عن الشكر ( السكر ) !!

من نعلة على لشتكم شوف ابش ذكرتوني يا مشعولين الصفحة !

ويجيك واحد یگلک ( لاتتشتم ) بشهر رمضان !!

الله يساعدك يگلبي شكد شايل هموم !!

وخلي يتدللون عالاخر !!!

تحياتي ..

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