المقالات

ماذا يحدث في الكوكب؟!


حسن كريم الراصد ||

 

أمريكا أعادة ترتيب أولوياتها بعد الاكتساح الروسي لمدن أوكرانيا رغم ان أوربا مازالت تشعر أنها تدفع نحو محرقة للاموال والاسلحة والعتاد هي في غنى عنها بخلاف بريطانيا التي لا تستطيع مغادرة الحضانة الاميركية ومازلت تشعر بالحاجة لرعايتها . 

انطلاقا من هذا التحول فقد تراجعت أهمية تل أبيب عند البيت الابيض فالخطر الروسي الصيني المدجج بالسلاح النووي بات وشيكا . وكذلك أستياء بايدن من نتينياهو الذي بات يصدع رأسه بخطواته الحمقاء وقراراته المتسرعة مع كره مستمكن في نفوس الديمقراطيين لنتينياهو الذي دعم ترامب حتى النفس الاخير .

 ولم يكن أتهام نجل نتينياهو لامريكا بالتورط في دعم التظاهرات في أأسرررا ئيل آت عن فراغ بل عن مقدمات ترتبت فخرجت بهذه النتيجة .. وبالتالي فاسرائيل بدأت تشعر أنها فقدت احد اهم اركان قوتها وعليها أن تستبدل نتينياهو لتعود لمكانتها ولكي تتفهم أن الوقت غير ملائم للتهديد بضرب أيران بلحاظ أشتعال المنطقة كلها وانفتاحها بشكل لا يمكن حتى للعفاريت من الجن أغلاقها .

فأيران تنتظر ساعة الصفر بفارغ الصبر بعد أن أكملت ترسانتها النووية وبعد أن ودع الكوكب ظاهرة القطب الواحد الذي بات غير مرغوب فيه ومرفوض أستهتاره بقيم الشعوب وبعد أن تمادى وبات يسيل لعابه لأي بئر نفط في الشرق وان كان صغيرا فهي على أستعداد لتدمير البلدان وتحطيم الشعوب لانقاذ أقتصادها الذي بانت ملامح أنهياره .

 المهم أن أسراااائيل تشعر بأن الوقت ضيق ولم يبقى الكثير منه لتعلن واشنطن فك أرتباطها بها أما لعجز أقتصادي سيصيبها أو لحرب مع الشرق تضعف هيمنتها وتكشف وهنها وعليها العجلة لاضعاف أو تدمير أحد أهم اعدائها وللقفز للامام خطوات وتقريب المواجهة مع أيران وهذا رأي اليمين المتطرف المبني على تراث ديني وتنبؤات تلمودية .

 أما أيران فقد استثمرت هذه الحوادث والانعطافات بشكل مثير للدهشة . فروسيا زحفت نحو طهران لتقدم لها أنموذجا واحدا فقط من قوتها الا أنه تمكن من قلب المعادلة في مواجهتها مع اوكرانيا وحلفاؤها الغربيين بعد أن صالت مسيراتها وجالت بمرأى ومسمع منظومات الدفاع الجوي التي كلفت الغرب ما يعيد بناء الارض.  ثم تمكنت من عقد أتفاقات ومعاهدات ستراتيجية تمتد لربع قرن قادم لتربط بكين بمصيرها ولتكن حريصة كل الحرص على أمنها وسيادتها لضمان أنسياب البترول الايراني الى مصانعها العملاقة .

 ثم توجهت (ايران ) نحو محيطها وتمكنت ولو قليلا من عزل الرياض عن ذيليتها لواشنطن واقنعتها بأنها لم ولن تمثل تهديدا لامنها ولا داع لأنفاق الملايين أرضاءا لزعماء البيت الابيض من بعبع لا وجود له اصلا  فتمت المفاوضات وعقدت الاجتماعات واعلن عن قرب فتح السفارات أمام دهشة واشنطن وحسرتها على ما بذلت من جهود خلال اربعة عقود ذهبت ادراج الرياح .

 هذا الامر جعل دبي تتطاول بعنقها لحجز مكان لها في المعادلة الجديدة فهرولت نحو سوريا ولتستقبل الاسد المحاصر منذ عقد استقبال لم يخلو من حفاوة وتقدير . وكذلك تركيا وموقفها القوي أتجاه واشنطن واتهامها لها بأنها قامت بجلب ارهابيين وتركيزهم في سوريا وانتقادها اللاذع لواشنطن بعد ضرب الاخيرة لمراكز وقواعد تقول أنها أيرانية ..

هكذا بدأت تتسارع الأحداث وتتقاطع الوقائع فما كان مؤملا أن يحدث بسنين حدث بأيام وكل ذلك ينبئ بسقوط حضارات وقيام أخرى ومازالت حمى الانعطافات الشديدة قائمة وقد ننام فنستيقظ لنجد أن دولا محيت وأخرى دمرت وكل هذا سيكون بعيدا عن منطقتنا بعد أن التزم نتنياهو الصمت وشعر بأن جبهته الداخلية واهنة ضعيفة قد تحرق كيانه دون سقوط صاروخ ينطلق من غزة ولا مسيرة تنطلق من كرمنشاه فأرتعب وركن الى زاوية يرتجف من القادم المحتوم

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شراكة ام ابتزاز ام ماذا ؟
رمضان ام شهر رمضان؟
يكفيني الخُميني..
شرط غفران الذنوب ودخول الجنة هو إقامة الصلاة...
ماذا يحدث في الكوكب؟!
المعارضة بين شرف الخصومة والابتذال الاعلامي..كتلة امتداد انموذجا
قانون الانتخابات والمواطن البسيط
المهدي وعيسى (عليهما السلام) والسيف..!
الإسلام فوق الجميع
الاتفاق الايراني السعودي لا يجعل الاخيرة بمأمن..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3448.28
يورو 1428.57
الجنيه المصري 42.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1851.85
دينار كويتي 4347.83
ليرة لبنانية 0.09
ريال عماني 3448.28
ريال قطري 359.71
ريال سعودي 348.43
ليرة سورية 0.52
دولار امريكي 1315.79
ريال يمني 5.23
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك