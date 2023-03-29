فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- الحكومة ما تكدر تمنع الكرد من تصدير النفط/ راحت رفعت دعوة على تركيا لأن تستورد!
٢- شني المتنبي يدري بمسلسلات بالبزاز وگال: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل!
٣- إذا قاعة مطار النجف الدولي تخر بسبب المطر/ جا حقه بيتنا ياخذ رطوبة!
٤- السعودية تستضيف أدونيس الذي يعلن دعمه للإلحاد والملحدين/ چا انتم لو ادعمون التكف. ير لو الملاحدة!
٥- أمريكا تمنح الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة لمتحول/ گبل النسوان يطالبن بالمساواة هسه بطلن من ورى المتحولين!
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