مرجع دون التكليف..!

مازن الولائي ||

حسن عامل يعمل بالكهرباء يبلغ من العمر ٢٦ عاما وصحيح البدن وشاب ذا بنية قوية، يقول أذهب مع استاذي الاسطة رشاد عندما تأتي إليه مقاولة، وصادف الوقت بداية شهر رمضان ونحن كلنا بحجة العمل الشاق هكذا نتصوره كلنا غير صائمين، وعندما نذهب للعمل نأخذ معنا الأكل والشراب وهناك نجلس ونأكل! أخبرني استاذي هناك بيت سوف نقوم بعمل خارطة كهرباء له، أتينا الى البيت ومن أول يوم وكان هذا اليوم ثالث يوم من شهر رمضان! بالعادة أبو البيت يقول في وقت الغداء أو الريوك ماذا أفعل لكم معروفة القضية! يقول لم يأتي أحد مع العلم العائلة موجودة فمن باب الفضول سألت أبنتهم الصغيرة هل عملتم اكل للعمال؟! أمزح قالت لا عمو نحن كلنا صائمون!!! صدمت قلت انتي صغيرة قالت نعم وهذه رابع سنة أصوم مع والدي! تعجبت صيام صيام؟! نعم كلنا انا واخواتي واخواني صائمون! قلت طيب تعالي أعطيك اكل طيب عندي قالت لا والله يراني حتى لو حاولت الاختباء! وهنا صدمتني وبعثرتني! ولم أعرف ما أجيب! خجلت وشعرت بحالة في داخلي عجيبة! ذهبت وبعد قليل قرر العمال النزول من الطابق الثاني لنفرش السفرة ونأكل! يقول نزلت ولكن بلا روح ولا رغبة ككل يوم! وبدأت الأكل ولكن مع خجل وشعور أن هذا الأكل أصبح حرام! وعندما وضعت اللقمة في فمي انتابتني حالة استفراغ وكلمات البنت تقرع ذهني وذهب خيالي إلى أهلي كلهم بلا صيام وهذا البيت كلهم صائمون! جماعتي قالوا ما بك؟! أشعر بالخجل من الافطار! قالوا يمعود نحن عمال معذوريين! قال نعم نحن عمال ولكن هذه الطفلة وأخواتها وبيتها صائمون جميعهم وحاولت معها قالت كلام اثر بي! أنا تسمحوا لي اقوم من الأكل وشعرت تلك اللقمة كالنار في فمي وشعور بالتقصير ورفضت نفسي الرغبة بالأكل وأصبح أكل جماعتي الذين قبل يوم أنا معهم أكل واشرب دون تردد! أصبح الأكل مشكلة! ومنها قررت أني أصوم اليوم التالي! وحين أخبرت أهلي وزوجتي تعجبت كيف ومن اقناعك؟! قلت والله طفلة صغيرة ابنت ابو البيت الذي نعمل فيه! وعائلتي عندما قررت أصوم هم الآخرون قرروا الصيام وبدأ شوط لنا على يد طفلة أحسن والدها تربيتها..

تقبل الله صيامكم والقيام فهذه أيام الوعظ والإرشاد والتنبيه والتبيين والعودة إلى الذات..

· القصة هي أحد أنواع الفن الذي يؤكد عليه القائد الولي الخامنائي المفدى، لما لها من تأثير وسحر آخاذ على روح وقلب الإنسان وهي أحد وأهم أنواع جهاد التبيين..