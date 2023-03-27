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العجز التجاري الامريكي


عبد الرحمن المالكي ||

 

عانت الولايات المتحدة الامريكية من عجز مزمن في ميزانيتها التجاري على مدى نصف قرن، ولكن الامر الاسوأ ان هذا العجز في نمو متزايد، ففي الوقت الذي بلغ  (109.399.1)، مليون دولار في عقد الثمانينات من القرن الماضي، اصبح (229.759.0)، مليون دولار في عقد التسعينات، وبمعدل زيادة مقدارها(100%)، وظل يتضاعف بذات النسبة كل عقد من الزمن، حتى وصل (852.787.9) نهاية عام 2019م.

وتأتي نسب عالية من العجز التجاري للولايات المتحدة الامريكية مع الصين، ففي عام 2019م، بلغ العجز في الميزان التجاري الامريكي امام الصين(226.877.2)، مليون دولار حيث يشكل (40%)، من العجز التجاري الامريكي، وعلى الرغم من كل سياسات الحماية التي قام بها الرئيس الامريكي السابق ترامب تجاه الصين حيث انها لم يشهد لها بالانخفاض.

ان تلك السياسيات التي تتخذها الولايات المتحدة الامريكية مع دول شرق اسيا المنافسة لها وعلى رأسها الصين وايران وروسيا، هي محاولات بائسة للهيمنة على العجز التجاري الذي تشهده الولايات المتحدة الامريكية في انخفاض نسب التصدير رغم الجودة العالية، الا ان الصناعة الامريكية لم تكن مناسبة في الاسعار فضلاً عن التعقيد فيها او عدم وجود الامان بداخلها.

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