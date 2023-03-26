بعضكم او أكثركم مجرد حثالة ..

حسن كريم الراصد ||

فلا يوجد لدينا فن ولا مسرح ولا تمثيل يعكس واقع حياتنا المليء بقصص البطولة و قصص التفاني وقصص الايثار .

نملك نساء ليس مثلهن في الدنيا رضعن رجال اصبحوا نجوم في سماء الشهادة والتصحية.

نملك وطن هو قطب الارض تدور الاحداث حوله ..

نملك شعب له في كل زقاق قصة ..

نملك تاريخ ممكن أن يكتب فيه مجلدات ولن ينضب . نملك مظلومية لشعب عانى من عهود الظلم ويعاني اليوم من ظلم الاستكبار العالمي ..

نحن كوطن وشعب نمثل قصص وروايات يتعطش البشر لسماعها وستلعنكم الأجيال لعدم توثيقها .

نحن شعب الشهادة وشعب اسطورة الشهداء ولكنكم تغفلون عن هذا كله وتذهبون تنبشون قصص ولى زمنها وتنتجون أحداث من نسج خيالكم لا تلامس حياتنا ..

وتدعون أنكم فنانين وممثلين ولستم الا حثالة تقضي أوقاتها في المقاهي تستجدي دورا تعتاش منه ولا يهم أن أتى ممن جمع ماله من السمسرة او من السفارات التي تريد تقزيم مكونكم .. المهم أن تقبضوا الثمن .. ثمن خيانتكم لعقيدتكم وتخليكم عن جلدتكم ولبسكم ثوبجلادكم .

أنكم تمثلون عارا علينا وقد بعتم شرفكم ولا هم لكم غير الظهور ولو بدور قوووادد يعتاش على عرضه فهذا هو الفن عندكم .

مجرد التجوال يوم الجمعة في شارع المتنبي لترضوا شهوة التمييز عندكم والجلوس في المقاهي واضعين قدم على قدم ترتشفون القهوة فهي عنوان الثقافة والتحضر . وتظفرون الجدائل كالصبايا فهذا أصبح علامة الثورة ورفض الواقع ..

أنكم مجرد نكرات بعد أن تخليتم عن قضايا شعبكم الذي ذبح والذي قتل والذي قاتل عندما اختبأتم فلم نرى فنانا شهيدا ولم نتعرف على مغنى أنشد لاقدس معركة يخوضها شعب ضد أشرس عدو للبشرية والحياة ..

أنكم لستم فنانين بل مجرد أدوات او مجرد عاهرات لا يهمها بحضن من ستنام بل جل همها كم سيدفع بعد أن عزلتم أنفسكم عن واقعكم فلم تتعرفوا على لهجة العمارة ولا لكنة البصرة ولا عادات ذي قار ..

فلا يحدثني أحد عن الفن في البلاد فلا يوجد غير قرقوزات تتقافز تستجدي الضحك وبهلوانيين يمتهنون المديح للسلطان .. وأن مات أحدهم ثملا في عواصم الغرب يبدأ الضجيج ويطالب البعض بتنكيس الاعلام واعلان الحداد ويطالب بطائرة خاصة للجثمان . فقد هلك في الغربة فنان .. وأي فنان ؟؟؟!!؛

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