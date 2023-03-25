اترك اسلوب الدفاع..!

حيدر الموسوي ||

لماذا تقوم دوما بعمل اعلان مجاني لاي عمل اخر انت تجده مسيء لك وتفتح قريحة الاخر للبحث في ثناياه وهو مجرد عمل مغمور ضائع بين كمية الاعمال المزدحمة في الشاشات المحلية والعربية في شهر رمضان ؟

اين رصيدك وافكارك في القيام بدراما ولديك الكثير من القصص والمقومات التي تصنع منها افضل سيناريو ؟

انتجت ايران مسلسل يوزر سيف ولنجاحها الباهر في وقتها اشترتها وسائل اعلام عربية واجنبية مختلفة معها حتى عقائديا ولكنها قامت بعرض المسلسل لسنوات من على شاشتها …

اين الدراما الدينية التي يفترض ان تكون حاضرة وبقوة في شهر رمضان التي ممكن ان تشد المتابعين ؟؟؟؟

وبصرف النظر عن اي اساءة تصدر خلال اي عمل درامي لمكون او مجموعة بالنهاية تحرك انت وانتج واترك اسلوب الدفاع الذي تعمل عليه من ٢٠ عام والى اليوم

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