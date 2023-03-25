إتحاد الأذاعات والتلفزيونات العراقية ..نايمين لو كأعدين؟!

مازن الشيخ ||

دعونا نتفق ان هنالك قنوات فضائية بعناوين عراقية، تنتج أعمالا فنية تتعمد الاساءة لأبناء وسط وجنوب العراق، لأسباب طائفية وسياسية ومجتمعية، وأن ذلك أصبح منهجا دائما وثقافة مقصدها واضح جدا، وهو إظهار مجتمع بأكمله بأنه قاصر، وأنه لا يستحق حتى أن يحكم نفسه..

لكن السؤال الذي "يبط الكبد"..انت افلجنوب أو أبن الوسط، أو الشيعي، ما الذي فعلته في هذا الميدان المهم طيلة 20 سنة مضت كنت فيها قادرا على الرد ووضع الأمور في نصابها، وكنت خلالها متمكن إعلاميا، ولديك عشرات القنوات الفضائية، بتقنيات عالية، ولديك "إتحاد" للأذاعات والتلفزيونات، يدير جيشا من "الطاقات" الفنية والإعلامية؟

دعونا نضع النقاط على الحروف..! وساستعير بعضا مما كتبه المدون محمد شفيق في صفحته على الفيسبوك، فقد كتب كلاما أعتقده صحيحا بنسبة 100%.

كتب محمد شفيق:

تكدر تكلي كم قناة من قنواتكم يشاهدها المواطن الجنوبي والشيعي بعد الافطار مثلا؟!

تكدر تكلي اكو عمل فني واحد انتجته وجذبت بي المشاهد العراقي طيلة 20 سنة؟

تكدر تكلي اكو برنامج او عمل سويته وانطبع بذهن المشاهد العراقي طيلة هاي السنوات .. وانت الي عندك عشرات الفضائيات والمؤسسات (120 مؤسسة اعلامية بحسب اتحاد الاذاعات والتلفزيونات)

اذا انت فعلا تواجه هجمة وهجمة ممنهجة غير تواجه الهجمة بالهجمة وترد عليها بنفس الاسلوب وانت تملك كل الادوات؟!

زين هو الجنوب الي تتباكى عليه شقدمتله اعلاميا وفنيا وقبل ذلك واقعيا..رئيس لجنة الخدمات النيابية يقول اليوم ان 5% من بابل والديوانية مخدومات بالبنى التحتية (المجاري والماء وشبكات الصرف الصجي) هاي على سبيل المثال طبعا

عشرات القصص والتضحيات كدرت تجسدها بعمل فني (نصب او تمثال) بوحدة من محافظات الجنوب يضاهي نصب الشهيد او الجندي المجهول ببغداد؟!

زين انت تدري (واكيد تدري) شكم واحد "لا شيء" صار من اصحاب الاملاك والعقارات والاموال من ورة هاي الدكاكين الاعلامية

تعرف اكو مدراء وصل بيهم الحال كل راس شهر يقطعون من الموظفين خمسين ومية دولار علمود يجمعها ويروح بيهة سفرة لبيروت لو لاسطنبول!!

هسة اكيد هذا الكلام مراح يرضيك .. واكيد راح تطلع بالف دربونة وزاوية .. واكيد راح تشغل اسطوانتك المعتادة ولذلك راح تبقى مشروع دعاية مجانية لهاي الاعمال والقنوات كل سنة وربما كل يوم!!

إنتهى كلام المدون محمد شفيق لا عاب حلكه..

أنا ايضا من حقي أن أسأل:

اليس لدينا ابطال يمكن وصفهم بأنهم (خارقون)..ألا يستحق ابو تحسين القناص الشهيد أن نجسد ملحمته بمسلسل تلفزيوني، الا تستحق أم الشهيد وسام العلياوي وأخوته ان نكتب عنهم رواية ملحمية تتحول اتلى مسلسل، الشهيد الأسطورة سيد صالح البخاتي وحده يمكن أن يتحول الى ملحمة.."فزعة" اهل الجنوب نحو آمرلي وبشير قصة كبيرة وحدها..اصغر شهيد في الحشد الشعبي"قصته" تعرفونها لو لا؟! بعد أسأل ام يكفي؟!

وزارة الثقافة ليش أنطيتوها لغرمائكم، هل لأنكم إستصغرتم لقمتها؟!

شبكة الإعلام العراقي؛ تركتموها بيد الليبراليين والشيوعيين والعلمانيين والعركجية ليش؟

وزارة التربية بيد الأقلية السنية تركتموها ليمرر متطرفوها أجنداتهم، شنو السبب؟!

بعد أسأل لو كافي؟!

إتحاد الأذاعات والتلفزيونات العراقية مع التحية ..نايمين لو كأعدين؟!

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