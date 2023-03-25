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فاقد الشيء لا يعطيه..!


باقر الجبوري ||

 

أبلغ رد في رأيي موجه ضد المسلسلات العراقية ( الهابطة ) التي تعرضها بعض الفضائيات العراقية المتحزبة ( سياسيا ) في شهر رمضان هو !!

أن هذه المسلسلات تمثل الاخلاقيات الهابطة للمجتمع الذي تمثله أو تنتمي له هذه الفضائيات بما انها تمثل طبقة ( سياسية ) لاتمثل حتى المذهب الذي تدعي زوراً انها تمثله وهي لاتمثل كل اطياف المجتمع العراقي !!

الحقيقة ان الموضوع ليس له علاقة باليشماغ الاسود او الاحمر !

ولابالمذهب الفلاني أو الفلاني !

المسالة كلها وببساطة ان الجماعة !

اولا .. هم مدفوعين لنشر العهر في المجتمع العراقي باجندات خارجية.

ثانياً . لدق أسفين الفتنة والتفرقة بين ابناء المجتمع الواحد وهذا اخطر ما يريدون الوصول اليه !

 وثالثاً . ان الفئة التي نتكلم عنها قد وصلت الى السلطة من خلال فئة ( الكاولية ) و( العاهرات) وكل مايطلبونه الان هو تعميم أخلاقيات نشأتهم القذرة على كل المجتمع العراقي !

وبالجلفي ! انت ( شتنتظر منهم يسوون فلم مثل فلم ( الرسالة ) لو مثل مسلسل ( محمد رسول الله ) !!

وهمه ما عدهم غير شخصية ( ساجدة عبيد ) يتفاخرون بيها عالشرفاء .

والشاعر يگول ( كل إناء بالذي فيه ينضح )

 

 

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