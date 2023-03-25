هؤلاء الشهداء !!

باقر الجبوري ||
كانت ارواحهم معلقة في عالم غير العالم الذي يعيشون فيه !
كانوا سجناء في الدنيا ومع ذلك عاشوا دنياهم بعز وإيمان وافتخار بدينهم وتدينهم وبمذهبهم الذي ينتمون اليه !
وأثبتوا قبل رحيلهم الى الجنة أن جملة ( ياليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيما ) لم تكن لقلقة لسان يرددونها من على المنابر وأمام الناس كي يسترزقوا بها كما يتحجج البعض عليهم لينتقص منهم !!!
هؤلاء كانوا على الساتر الامامي ! حينما هرب الناس من الموت الاحمر هناك !
كانوا .. هناك يحاربون وبصمت ولايرددون كما يردد ( دوا..عش الاعلام الامريكي المؤدلج ) ترنيمتهم المسمومة ( ابو عمامة طلع .. چاوين ابو گذيلة )
في ذلك الحين كان ( ابو گذيلة ) ساكت لان السفارة الامريكية والعربانية لم تكن راضية عن محاربة دا..عش !!
هكذا عاشوا وهكذا سيعيشون في عالمهم الاخر !!
الشهداء أمراء الجنة ....
تحياتي ...
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