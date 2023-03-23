طرح وإجابة !

باقر الجبوري ||

بعض الاخوة الاعزاء يطرحون اشكالية ان يكون ( محمد أبن سلمان ) وبأوامر أمريكية قد قبل بحيلة المصالحة مع الجانب الإيراني لتكون القواعد الامريكية في السعودية والخليج الفارسي بعيدة عن الرد الايراني في حال توجيه ضربة امريكية لإيران !!

يعني أمريكا لعبت على إيران !

أو أن ابن سلمان راح يفلت بجلده من العقاب الايراني !!

السؤال في محله !!

ولكن الرد بسيط جداً !

فالكل يعلم وأولهم السعودية ودويلات الخليج ان العلاقات ومهما تطورت بينهم وبين ايران فلن تكون مانعاً او عائقاً أو رادعاً لايران من ضرب القواعد الامريكية في السعودية وغيرها في حال حصول أي عدوان أمريكي عليها !

ولسنا بعيدين عن الذكرى الاولى لإستشهاد القادة عندما ماقامت ايران بضرب قاعدة عين الاسد في ( العراق ) بالصواريخ البالستية وكذلك ضربها لقواعد المنظمات الايرانية الارهابية ودوائر الجاسوسية الاسرائيلية في شمال العراق مع وجود الكم الهائل من الاتفاقيات الامنية والعسكرية والسياسية الاقتصادية الخ المعقودة بينها وبين الجانب العراقي !!

وهذا ما تعلمه وخبرته أمريكا منذ البداية !

بمعنى ... أن ايران لن يوقفها اي شيء عن ضرب القواعد الامريكية لااتفاقيات ولامعاهدات !

وستضرب متى ما أرادت واين ماتريد !!

واذا اردتم الصراحة اكثر من ذلك فاقول ان من الميتحيل ان تقوم امريكا باي ضربة تجاه ايران لانها تعلم ان إيران سترد الصاع صاعين والساسة في أمريكا يعوون ذلك ويحسبون له الف حساب !

حبيبي صفي نيتك !

بالاول خلي أمريكا تجاوبنه على طريقة اسقاط الطائرة السترتيجية والتي اسقطت فوق ( افغانستان ) والتي كانت محملة باجهزة استخبارية متطورة وعلى متنها اكثر من سبعون من قيادات الاستخبارات الامريكية ومن بينهم ( مايكل دي اندريا ) والملقب ( آية الله ) و ( ملك الظلام ) والذي كان المسؤل الاول عن استهداف الحاج مغنية في سوريا وأغتيال الشهداء القادة في مطار بغداد !!!

أما ( قصة ) الخمسون جندي امريكي الذين قتلوا وهم على متن احدى السفن الحربية في الخليج العربي فسنتركها للزمن فهوا كفيل بكشف لغزها الذي لم يكتشف لحد الان !!!

وازيدك من الشعر بيت ! فإن ابن سلمان قد طلب ان يتم في المفاوضات مناقشة الحرب في اليمن وردع اليمنيين من ضرب السعودية فلم توافق ايران على الطلب !

يعني حل مشاكلك لوحدك مع اليمن !

بمعنى ادق ( انت خسرت الحرب فتتحمل نتائجه )

وهي رسالة لبن سلمان ( ان امريكا التي لم تنفعك في حربك مع اليمن بعد ان وعدتك بالنصر والمساعدة هي لن تنفعك لو جعلتك ( بوز گباحة ) في مواجهة ايران !

وعلى العموم ( فليس كل ما يعرف يقال )!!

تحياتي ..

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