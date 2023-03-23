المقالات

مواقف مخجلة بين الفاو وحلبجة


 

 

ابتدأ كلمتي بحق مسلوب مغتصب صدح به امير المؤمنين {ع} حين عبر عن حالته التي تشبه حال اهل الفاو في زمن صدام وزمن من جاء بعده . قال: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلانٌ وَإنَّهُ لِيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا. يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ، وَلا يَرْقَى إلَيَّ الطَّيْرُ;الى قوله : فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذًى، وَفِي الْحَلْقِ شَجاً، أَرَى تُرَاثِي نَهْباً،.. الخ

هذه الخطبة لامير المؤمنين {ع}يبدو لي انه يقارن بين كل حق مهتضم .. حق اهالي الفاو الذي ضيعه صدام {وجميع رؤساء الوزراء والمحافظين الذين جاءوا من بعد صدام الى يومنا هذا .بل وقف بعضهم { من الشيعة ضد حقوق اهل الفاو} مدعيا كذبا ان اهل الفاو كانوا عونا ويدا لصدام فتم معاقبتهم هذا راي كل الحكومات من اياد علاوي الى محمد شياع السوداني .ستبقى الحقوق معدومة لان البصرة بقرة حلوب ليس فيها رجال كما قال{ ابو البواسير}..

والا مدينة حلبجة تتحول بقرار من رئاسة الوزراء الى محافظة " وهنيئا لهم" كونهم وراءهم رجال يدافعون عنهم ويطالبون بحقوقهم .اما نحن الشروكية منذ انتخبناهم لا يزيد عضو البرلمان على تقديم عريضة لرئيس البرلمان باسم الشروكية الذين ليس فيهم من يقف موقفا رجوليا بوجوههم وينتزع الحق من عيونهم . وهذا مستحيل لن تجده عند البصريين الا ما ندر.

نشكو الى الله كل الوزراء ورؤساء الوزراء ,واعضاء البرلمان الذين تمتعوا بالامتيازات وتنكروا لحقوق الفقراء من الفاو والدعيجي وجنوب ابي الخصيب وعتبه والسيبة ..!! كل الابواب موصده. كل المسؤولين ليس فيهم خير . كلهم ليس لهم علاقة بالشعب لم يبق لنا الا الله .. نرفع ايدينا الى الله ونقول:

«اللهم كن انت الشهيد عليهم، فقد خذلونا وكذبوا علينا باسم الدين والمذهب. اللهم سلط عليهم سخطك ..اللهم امنعهم بركات الارض،ولا تبارك في عافيتهم. اللهم فرقهم تفريقاً، ‌ومزقهم تمزيقاً، واجعلهم طرائق قدداً، ولا ترض الولاة الذين جاءوا بهم ابداً، فانهم دعونا كذبا وزورا باسم دينك ونبيك وال بيتك . ثم اصبحوا يعينون البعيد ويتركون القريب .

الف تهنئة لاخواننا الاكراد بما جنوه من نفط البصرة.. ومستقبلا حصصهم في ميناء الفاو . الف خير وعافية لاخواننا اهل المنطقة الغربية برؤساء كتلهم رغم الخلاف بينهم ولكنهم لم يتركوا حقوق ابناء مناطقهم .. وقرت عين الشروكية بالقاط اللي لابسينه.من اموال السحت والحرام. والف تهنئة للشروكية بالكورنيش الجديد.

 

الشيخ عبد الحافظ البغدادي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بوتين وشي جين بينغ يمنحان بايدن وحلفائه الأوروبيين فرصة ذهبية أخيرة
حذاري من أفعى المنشار وإن أبدلت جلدها…
مواقف مخجلة بين الفاو وحلبجة
معركةُ القْلم…
شيعتنا عليكم بالاولويات
اوريانا فالانشي لاتفهم بالصحافة شي
مصير الدستور... تعديل أم تغيير؟
الامام الخميني ظاهرة كونية لا تتكرر في التاريخ
لا اريد انتقاد بلدي ولكن
واعتصموا ( ايران والسعودية ) بحبل الله
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
محمد مهدي جاسم : احسنت تقرير مفصل ...
الموضوع :
الادارة والقيادة بين التعجيز والتمكين
ابو حسنين : ياشيخ انت تعيش بخيالك ولاتتكلم الواقع 1- لايمكن غلق الحدود لانها تحت سيطرة الاكراد وهؤلاء لا يعترفون ...
الموضوع :
خطوات مهمة لمواجهة قطع تركيا للمياه عن العراق
محمد علي : اشكر الله سبحانه وتعالى على منّهِ على شيعة أهل البيت عليهم السلام بهذه المرجعية العليا المتمثلة في ...
الموضوع :
رسالة السيد السيستاني الى الشيعة .. لم يقرأها أحد 
ر. ح. ن : هناك تناقض بتصريح الوزير فمن ناحية يقول ان الانتاج الحالي هو 15600 ميغا واط وهذا يجهز 18 ...
الموضوع :
وزير الكهرباء يكشف حجم الانتاج وما يحتاجه العراق
فيسبوك