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السوداني وتوازن العلاقات!..


ا.د جهاد كاظم العكيلي ||

 

العلاقات الخارجية للدول، لطالما شكلت الوجه الحقيقي لسياستها في بناء الصورة الحقيقة لطبيعة النظام السياسي السائد عند تلك الدول، وقد تكون هذه السياسات مصدر قوة الدول واستمرارها في تعزيز علاقتها مع محيطها الخارجي التي تنعكس من خلالها على طبيعة نطام الحكم في أي بلد ..

ولنا شواهد كثيرة في الأنظمة السياسية لهذه الدول، إذ تجد دول صغيرة في إمكانتها الإقتصادية والبشرية، لكنها تميزت بعلاقات خارجية ومدت جسور الثقة والتفاهم والتعاون مع محيطها الخارجي مما ساعدت على دعم بلادانها اقتصاديا وطورت من امكانتها المادية والخدمية، وانعكس ذلك على وضعها السياسبي الداخلي وحافظت من خلاله على استقرارها وإدامة وجودها لخدمة مصالح شعوبها ..

وبالمقابل كانت هناك دولا اخرى تأثر وضعها الداخلي وإنهار نظامها السياسي، بسب عدم قدرتها في الحفاظ او في بناء علاقات سليمة مع الدول المجاورة او البعيدة عنها، ففقدت من توازنها في بناء علاقات سليمة لتعزيز مكانتها السياسية بين الأنظمة السياسية السائدة في المنطقة العربية والدولية، ما تسبب لها مشاكل كثيرة سواء في وضعها الداخلي بادارة شؤون البلاد او فقدان الثقة في علاقتها مع دول المنطقة ..

وقد كان العراق في الفترات السابقة يدور في اطار هذه التجاذبات الخارجية وعدم الإستقرار على الرغم من قدراته وامكانته المادية والمعنوية، وحاجة الدول جميعا في بناء علاقات  مبنية على تبادل المصالح المختلفة، غير أن طبيعة سياسته الخارجية اوقعته في تشابكات معقدة مع محيطه الخارجي، وأوصلته الى حالة اثرت على استقراره ووضعه الداخلي واثرت على طبيعة وضعه الاقتصادي والخدمي .. إن دعوة السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وترأسه الحوارات المفتوحة مع اصحاب وخبراء في الشان السياسي والاقتصادي، تمثل جانبا مهما من الدراية والحكمة في توضيح وشرح منهج حكومتة لبناء البلد من الداخل واصلاح وضعه الاقتصادي والقضاء على الفساد، ومن جانب آخر توجيه رسالته والتي عمل بها مؤخرا في بناء علاقات متوازنة مع دول العالم ودول المنطقة تحديدا، ذلك لأنه أدرك أن التوازن في العلاقات في سياسته الخارجية منطلقة من المثل الذي يفيد : (الف صديق ولا عدو واحد) لا سيما وأن وضع العراق اليوم يتطلب هذا الحراك السياسي بسبب وضعه الداخلي غير المستقر نسبيا ، وهو انعكاس للوضع السياسي الخارجي  المرتبط بالمصالح الخارجية بشكل خاص ..

ومن هنا نقول أنه لابد من بناء علاقات توازن عراقية مع الدول الاخرى تخدم مصالحه بالدرجة الاولى والسعي لتحقيق الامن والاستقرار في داخله، وهي خطوات واراء جريئة، تفتح للعراق ابواب كثيرة مع العالم الخارجي ومفاتيحها هي الآن بيد السيد السوداني، وما عليه إلا أن يسعى الى الأمساك بها جيدا هو وحكومته للمضي قُدما لتفعيلها بشكل أكبر وأوسع من أجل تحقيق الأستقرار في العراق الذي عانى كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية ..

 

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