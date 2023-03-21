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اضاءات على عيد النيروز ،،،!


حسام الحاج حسين ||

 

في تصريف كلمة عيد بالعربية تعني الكلمة ما ((يعود من الشوق والبهجة)) وتعني أيضاً الاحتفال بذكرى، أو حدث مهم قد غير التاريخ ،،!! وتتنوع الأعياد بتنوع النسيج الثقافي والديني للشعوب ،، وباختلاف تراثها من منطقة إلى أخرى. تتشابه وتتلاقى طقوس الاحتفال بها في بعض جوانبها، بينما يختلف بعضها الآخر. تستند بعض هذه الطقوس إلى خلفية دينية، بينما يستند بعضها الآخر إلى أسطورة فحسب توارثتها الأجيال وباتت جزءاً أصيلاً من تراث شعبي، يحرص الناس على إحيائه عاماً بعد عام ،،!!

النوروز تعني ( اليوم الجديد ) وتلفظ بالعربية ب ( النيروز ) كما يقول بن منظور في لسان العرب ،،!!!

يصادف في يوم ٢١ أذار من كل عام وهو رأس السنة الفارسية والكردية معا ،،!!!! وهو الأعتدال الربيعي حيث يبدء الربيع وينتهي الشتاء ،،!!

تاريخيا يرجع أصل عيد النوروز إلى تقاليد الديانة الزرادشتية ،،!! في حقب الأمبراطوريات الفارسية والكردية كانت احتفالا وطنيا عبر أراضي الأمبراطوريات الشاسعة ،،! ولكن الاحتفال بهذا العيد بقي حتى بعد الغزوات الأسلامية لبلاد فارس وماوراء النهر واستمر إلى يومنا هذا رغم تغيير الدين من الزرادشتية الى الأسلام لكن الأعتزاز والتمسك بالهوية القومية حافظت على هذا العيد المتجدد سنويا ،،!!!!

يعتبر العيد من اعياد ( طريق الحرير ) كما يقول المفكر الإيراني احمد كسروي لأن كل الدول التي تحتفل بها تقع على طريق الحرير بما  في ذلك أفغانستان وأذربيجان والهند وإيران والعراق وكازاخستان وقيرغيزستان، باكستان وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان وأوزبكستان ،،!!!

فهو يعتبر عيد تاريخي وديني وقومي وجغرافي ايضا ،،!!!

حيث يعتبر احتفال النوروز حدث سنوي يكرم خلاله التراث المشترك لطرق الحرير وتقاليده وثقافته، المرتبطة بولادة فصل الربيع ،،!

أحد التقاليد المنتشرة على نطاق واسع في النيروز هو تحضير طاولة خاصة بالعيد تسمى ( السينات السبع ) ويجمع فيها سبع مواد تبدء بحرف السين ،،!!! وحيث يتم وضع هذه الأشياء التي ترمز إلى النقاء والسطوع والوفرة والسعادة والخصوبة للعام الجديد ،،!!

ولما كان هذا العيد عابرا للحدود ويساهم في تعزيز التنوع الثقافي والصداقة بين الشعوب ومختلف المجتمعات أُدرج عيد النوروز، وفقا لأتفاقية عام 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو ،،!!!

وفي عام 2010، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها باعلان "يوم نوروز الدولي"

وذلك بناءً على مبادرة مشتركة لأفغانستان وأذربيجان والهند وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان وأوزبكستان.

إن جماليته النيروز هو بمزامنته مع حلول فصل الربيع حيث أعطته طابعا آخر يمكن تسميته بالتآخي، فقد أصبحت احتفالات عيد النوروز ساحة تعبّر عن الصورة الحقيقية للتعايش السلمي بين أطياف ومكونات شعوب الحرير التاريخية ،،!!

كل عام وأنتم بخير ،،!!!

 

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