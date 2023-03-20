السيد رئيس الوزراء مع التحية (19) 

حسن كريم الراصد ||

من العجيب ان تفتح مشروع الجواز الالكتروني والناس تنتظر ولم تحصل على الجواز (الميكانيكي ) منذ اشهر بحجة عدم وجود دفاتر الجواز .. انهم يقومون بالتجديد والتبديل ليس لخدمة المجتمع بل لأمر الجميع يعلمه .. فقد أستبدلوا ارقام السيارات وهم لم يؤمنوا ارقام جديدة وكانت قضية لم تحل الا بارقام ورقية وكأننا من مجتمعات ما قبل الثورة الصناعية رغم أنها تكلف المواطن اكثر من 100$ عند استلامها .. واستبدال هويات الاحوال اوقعنا بمشكلة عدم وجود هويات وللعلم الهوية القديمة أفضل بكثير من البطاقة التي يجب وضعها في جامخانة حتى نضمن قراءة الاجهزة لشريحتها وقد اوقعتنا بمشاكل كبيرة عند كل معاملة ولم تختصر الروتين فما زلنا نقدم المستنسخات في كل معاملة .. أن اردتم استبدال شيء يجب عليكم تأمين البديل والا اعملوا بالقديم والجديد حتى لا يحدث الزحام وتبدأ عمليات الدفع المستعجل والرشاوى . وما الدافع من أجبار المواطن على استبدال رقم سيارته بورقي بدل الرقم القديم المعدني ؟؟ أسأل الداخلية عسى ان تجد أجوبة فالناس تعبت وملت من دفع رسوم أقرت وفق مزاج المسؤولين وبدربك أسال المرور عن مسوغات مضاعفة الغرامة المرورية أن لم تدفع خلال 72ساعة وتتضاعف مرة اخرى ان لم تدفع خلال شهر وكأننا في دولة معادية للفقراء ومتعسفة في قراراتها على مواطنيها .. راجع كرفانات الصفيح في دوائر المرور وسترى العجب وستجد أن هنالك أمور كيدية وضعت في فترة ما لتأليب الشعب على الوضع الجديد ..

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